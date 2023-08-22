В Україні спростили порядок отримання статусу УБД, — представник Кабміну

За словами Тараса Мельничука, тепер, щоб отримати статус учасника бойових дій, можна надати лише одну довідку про безпосередню участь особи в бойових діях.

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Порядок надання статусу учасника бойових дій (УБД) спрощено. Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі 22 серпня.

Зміни передбачають скорочення кількості документів, які потрібно подати на розгляд відповідної комісії з визначення статусу учасника бойових дій.

Тепер можна надати лише одну довідку про безпосередню участь особи в бойових діях, яка є підставою для надання статусу УБК.

Довідка про участь у бойових діях формується вона командиром військової частини, начальником органу або військового підрозділу.

Порядок отримання статусу УБД

За даними юриста Джамала Стаценка від 16 травня, щоб отримати статус УБД, необхідно подати на ім'я свого керівництва рапорт про надання документів, які є підставою для надання статусу учасника бойових дій.

Після отримання необхідних документів, необхідно звернутися до комісії з питань розгляду матеріалів про надання статусу УБД.

Рішення про надання та позбавлення статусу учасника бойових дій ухвалюють комісії, сформовані в Міноборони, Нацвардії, СБУ, Адміністрації Держприкордонслужби, ДСНС, або міжвідомча комісія з розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій.

Нагадаємо, 7 липня урядовці затвердили проект постанови, яка допоможе українським добровольцям отримати статус учасника бойових дій. Йдеться про цивільних, які долучилися до захисту України від вторгнення РФ, але при цьому не увійшли до складу бойових підрозділів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 9 серпня також повідомив, що всі, хто залучений до захисту України від Росії, отримуватимуть доплати під час війни. Зокрема, це стосується військовослужбовців, рятувальників і правоохоронців.