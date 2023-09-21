Україна та Польща домовилися знайти спільне рішення щодо експорту зерна

Під час розмови сторони обговорили ситуацію, яка склалася між країнами та пропозицію Києва щодо її вирішення, розповіли в українському міністерстві.

21 вересня міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський поспілкувався телефоном з міністром сільського господарства Польщі Робертом Телусом. Міністри домовилися вирішити питання щодо експорту зерна. Про це повідомила пресслужба українського відомства.

Зазначається, що під час розмови сторони обговорили ситуацію, яка складася між країнами та українську пропозицію щодо її вирішення. Микола Сольський та Роберт Телус домовились знайти рішення, яке враховуватиме інтереси обох країн.

"Сторони підтвердили тісні та конструктивні відносини, які ними багаторазово демонструвались та погодили, з урахуванням цього, виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту", – зазначили в міністерстві України.

Наступні переговори відбудуться найближчими днями. На них планують обговорити підготовлені до того часу питання від обох сторін. Також польська сторона вивчить український план експорту та підготує свої пропозиції до нього.

Нагадаємо, що у Польщі пригрозили заблокувати вступ України до ЄС через зернову кризу. Міністр сільського господарства Роберт Телус дав зрозуміти, що Варшава готова тиснути на найчутливіші точки Києва.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив стурбованість з приводу того, що українські олігархи впливатимуть на польський ринок зерна і зазначив, що Польща не допустить дестабілізації своєї внутрішньої ситуації.

Віцепрем'єра Польщі Ярослав Качинський заявив, що Варшава продовжить надавати підтримку Україні в її протистоянні військовій агресії Російської Федерації, попри розбіжності щодо українського зерна.