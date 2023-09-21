Щоб ціни не зашкалювали: у РФ придумали, як вирішити кризу на паливному ринку

Збалансувати ціни на оптовому ринку палива і зупинити історичні цінові рекорди на бензин і дизель російський уряд хоче "кардинальними кроками".

У Росії збираються кардинально змінити ринок палива, щоб зупинити істотне подорожчання. Зміни вже написані на папері, пропозицію вивчає уряд. Про це повідомляє російське видання РБК.

Як пояснив віце-прем'єр РФ Олександр Новак, оптові ціни вже знижуються, але в Кремлі озвучили завдання тримати ціни і не підвищувати їх.

За його словами, оптові ціни на паливо в Росії зараз пішли вниз, а ринок балансується.

"У принципі це вдається інтегрованим компаніям. Виникла диспропорція саме на оптовому ринку, ми зараз займаємося тим, щоб збалансувати оптовий ринок, і бачимо, що останні дві оптові сесії на біржі оптові ціни знижуються. Це призводить до того, що ринок балансується. Якщо знадобиться більш кардинальне рішення, яке ми обговорюємо на нарадах, то готові будемо його застосувати", — сказав він.

За словами Новака, рішення готували в Міністерстві енергетики РФ, зараз їх вивчає уряд.

"У короткі терміни розглянемо й ухвалимо рішення", — зазначив російський віце-прем'єр.

Як повідомляють журналісти, нещодавно глава "Газпром нефти" Олександр Дюков сказав, що Росія опинилася на межі дефіциту бензину і дизеля. Причина: загороджувальні мита на нафтопродукти.

За його словами, через різке збільшення мита знизиться ефективність нафтопереробних заводів у РФ, тому обсяги переробки нафти теж знизяться. У підсумку в країні виникне нестача палива.

За даними російських ЗМІ, в уряді РФ розглядають можливість підвищити експортні мита на нафтопродукти до 250 доларів за тонну для всіх нафтопродуктів. Влада вважає, що так вона доб'ється стабілізації на ринку палива.

При цьому, як пишуть журналісти, з 20 вересня ціни на пальне на російських АЗС почали знижуватися. Так, бензин АІ-95 подешевшав одразу на 5,06%, до 69 272 рублів за тонну.

Ціна 92-го бензину знизилася майже на 4% і зупинилася на рівні 65,51 тисячі рублів за тонну. А літнє дизельне паливо подешевшало до 73 447 рублів.

Примітно, що дизель подешевшав уперше з кінця серпня 2023 року. До цього паливо оновлювало історичні цінові рекорди щодня.

Тим часом експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев вважає, що дефіцит палива в Росії виник через провальну податкову політику. Про це писав Фокус у своєму матеріалі "Порожня бензоколонка. Чому в Росії нафтова криза і які вона матиме наслідки для агресора".

За його словами, протягом останнього десятиліття в РФ займаються реформою під назвою "податковий маневр", але вона не сприяє рівномірному насиченню внутрішнього ринку країни нафтопродуктами.

"Ми постійно спостерігаємо провали цієї політики і в центральних регіонах, адже не секрет, що в Московській області час від часу відчувається нестача палива, і на півдні Росії, в національних регіонах ближче до Кавказу", — пояснив він.

Також Фокус писав, що санкції змінюють глобальний ринок торгівлі нафтопродуктами. Як пояснив експерт з енергетичних питань Сергій Куюн, на ринках пального в Україні та Європі дедалі частіше з'являється нафтопродукт зі США, паливо з Перської затоки та Індії. Остання займається тим, що купує дешеве "чорне золото" з РФ, але отримує на НПЗ продукт з низькою собівартістю, а тому користується довгим логістичним плечем.