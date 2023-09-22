Зростання цін і фінансові потрясіння: як війна в Україні нашкодила світовій економіці

Незважаючи на те, що бойові дії відбуваються безпосередньо на території нашої країни, економіка Європейського Союзу теж зазнає збитків через Росію.

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну серйозно похитнуло позиції світової економіки і підстьобнуло інфляцію на території всієї Європи. При цьому масштабніша криза ще попереду, повідомляє Reuters, посилаючись на дослідження Швейцарського національного банку

Як пишуть журналісти, відтоді, як Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, в Європі почали дорожчати енергоносії, а фінансові ринки майже постійно перебувають під потрясіннями. Ця ситуація позначилася і на економіці континенту — вона почала скорочуватися.

Аналіз впливу війни на економіку Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Швейцарії, показує, що в четвертому кварталі 2022 року обсяг виробництва був би на 0,1-0,7% вищим без війни в Україні. А рівень інфляції в кожній із цих країн був би на 0,2-0,4% нижчим

"Негативні наслідки війни, ймовірно, будуть набагато серйознішими в середньостроковій і довгостроковій перспективі, особливо щодо реальної економіки. Через один-два роки цей ефект, ймовірно, буде приблизно вдвічі більшим", — йдеться в доповіді.

Зазначається, що за економічними наслідками найбільше серед країн Євросоюзу постраждала Німеччина. Так, у четвертому кварталі 2022 року ВВП країни був би на 0,7% вищим, а інфляція була б на 0,4% нижчою в четвертому кварталі, якби не рішення Москви напасти на Україну.

Також сильно постраждала Велика Британія: обсяг економічного виробництва скоротився на 0,7%, а інфляція зросла на 0,2%. Якби не було війни, у Франції інфляція була б на 0,3% нижчою, а ВВП — на 0,1% вищим, тоді як в Італії інфляція була б на 0,2% нижчою, а ВВП — на 0,3% вищим.

Без війни ВВП Швейцарії був би на 0,3% вищим від нинішніх показників, а рівень інфляції був би нижчим на 0,4% нижчим.

До слова, у липні 2023 року Міжнародний валютний фонд повідомляв, що світова економіка вже відновлюється від кризи, яку спровокувала Росія, заборонивши постачання газу до низки країн Європи після вторгнення в Україну. Головний фінансист МВФ П'єр-Олів'є Горінчас зазначав, що активність у торгівлі повернулася на рівень доковідного періоду, а ознаки економічної активності у І кварталі цього року свідчать, що глобальна економіка набула стійкості.

Що стосується економічних перспектив України на тлі триваючої війни проти РФ, то 8 вересня аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital поліпшили прогноз щодо внутрішнього валового продукту (ВВП) нашої країни, курсу гривні та інфляції. Очікується, що до кінця цього року реальний ВВП України зросте на 4,5% з року в рік (р/р) після падіння на 29% минулого року.