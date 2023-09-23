30% від зарплати: Шмигаль анонсував пенсійну реформу з бальною системою, подробиці

За словами прем'єр-міністра, вже наступного року влада планує провести справедливу індексацію, яка дасть змогу значно збільшити суму виплат.

У 2024 році в Україні планують провести пенсійну реформу, яка має значно підвищити суму виплат для громадян. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі 22 вересня.

За його словами, головна мета змін, які відбудуться вже наступного року, забезпечення пенсіонерам пенсійних виплат не нижче 30% від середньої заробітної плати громадянина протягом життя. Якщо разом із накопичувальною складовою, то мова вже йде про суму в не менше 50%.

"З 1 березня 2024 року вже вдруге під час великої війни ми проведемо індексацію пенсій. Наступного року плануємо зробити цю індексацію, як і всю солідарну систему, справедливішою, зрозумілішою та прозорішою", — ідеться в повідомленні.

Також у нарахування пенсій планують запровадити бальну систему, яка повинна буде вирівняти диспропорції між пенсіонерами, які тільки нещодавно вийшли на заслужений відпочинок, та рештою.

Відповідно, виплати тих, хто вже давно вийшов на пенсію, повинні будуть підтягнутися до сучасного рівня.

Бальна система пенсій: як це працює

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що щомісяця працевлаштовані громадяни сплачуватимуть внески до Пенсійного фонду. Після цього його буде перераховано на бали відповідно до зарплати.

"Якщо ви платили внески із зарплати, яка є середньою по країні, — отримуєте 10 балів. Вище за середню по країні — отримуєте, наприклад, 12 або більше балів, менше за середню — 8 балів. Потім ці бали щороку так само перераховуватимуться назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати. Зробимо солідарну пенсійну систему захищеною від інфляції та девальвації", — йдеться в повідомленні.

Раніше Фокус повідомляв, що українці можуть збільшити розмір пенсійних виплат. Деякі надбавки можуть нарахувати автоматично, тоді як за іншими потрібно особисто звертатися до Пенсійного фонду України.