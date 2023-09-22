Пенсії в Україні: кому доплатять понад 2 тисячі та кого навпаки позбавлять усіх виплат
Частина українських пенсіонерів зможе отримати у жовтні доплату до пенсії. Водночас в країні триває масштабна верифікація, за результатами якої певним громадянам "заморозять" пенсійні виплати.
Певна категорія українських пенсіонерів може отримати доплату у розмірі 2 093 гривень. Деталями поділилась пресслужба Пенсійного фонду України.
У вересні пенсіонерам, що мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), призначили надбавку — 2 093 гривень. Для цього уряд виділив з бюджету додаткові кошти, призначені на компенсацію пенсій за минулі періоди.
"Пенсіонерам з-поміж ВПО, у пенсійних справах яких обліковуються пенсії, невиплачені за минулі періоди, додатково виплачено по 2 093,00 грн (розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)", — пояснили у ПФУ.
Така ж виплата чекає на пенсіонерів з-поміж ВПО й у жовтні.
Кого з пенсіонерів можуть позбавити пенсії?
Окрім того, нині в Україні проводять масштабну верифікацію пенсіонерів. Частина громадян може втратити свої виплати. Про це детальніше розповіли 22 вересня у медіа "ТСН".
Умови, за яких пенсіонеру можуть "заморозити" виплати:
- неправдиві дані, зокрема про стаж або розмір зарплати;
- помилки в особистих даних;
- отримання пенсії на підставі несправжніх документів;
- особа виїхала за кордон на ПМЖ;
- людина понад пів року не користується рахунком і не приходить на відділення.
Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2024 року збільшиться максимальна пенсія. Вона становитиме 23 610 гривень. Водночас середня пенсія в Україні, за найсвіжішими даними, становить приблизно 5,3 тисячі гривень.
У Пенсійному фонді пояснили, як вберегти себе від замороження пенсійних виплат тим, хто нині перебуває за кордоном. Пенсіонерам необхідно звернутись до ПФУ та надати свої документи.