Місія МВФ в Україні розпочала технічні консультації з урядом країни, - представник фонду

У рамках технічних дискусій триває підготовка до другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) оголосила про початок технічних консультацій із представниками влади України у межах підготовки до виділення третього траншу за кредитною програмою. Про це повідомила пресслужба фонду в понеділок, 25 вересня, пише Укрінформ.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні технічні дискусії з представниками влади України щодо останніх економічних подій та з метою обговорення податково-бюджетних, фінансових та структурних заходів у контексті підготовки до консультацій 2023 року за Статтею IV Угод МВФ та до другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF)", — заявив постійний представник фонду в Україні Ваграм Степанян.

Наразі МВФ розширив перелік вимог до України. Спочатку умови нової кредитної програми містили 19 структурних маяків, які Україна зобов'язалась виконати протягом найближчих 15 місяців. Після першого перегляду їхня кількість збільшилась до 23.

Що відомо про нинішню програму МВФ

Міжнародний валютний фонд схвалив 31 березня цьогоріч чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України на 15,6 мільярда доларів. Це лише частина пакету підтримки України загальною вартістю 115 мільярдів доларів.

Перший транш МВФ у розмірі 2,7 мільярда доларів надійшов у квітні, другий транш у сумі 890 мільйонів доларів — у червні.

Ще один транш очікується восени після другого перегляду програми місією МВФ.

Загалом уряд України розраховує отримати від МВФ протягом 2024 року 5,4 мільярда доларів. Причому вартість кредитів МВФ збільшилась з 1% до 4,8% річних через повсюдне підвищення ставок.

Нагадаємо, Фокус писав: ще на початку 2023 року у пресслужбі Міністерства фінансів заявляли, що одним із "маяків" МВФ, від виконання якого залежить отримання нової кредитної програми, є ухвалення законопроєкту №8401, яким повертаються довоєнні податки і перевірки.

Крім того, ми повідомляли, що, за словами очільниці Фонду Кристаліни Георгієвої, світова економіка втратила трильйони доларів через пандемію і війну в Україні.