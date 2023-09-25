Росія оминає санкції G7 на більшу частину експорту своєї нафти, — Financial Times

У серпні цьогоріч майже 75% усіх морських поставок нафти з Росії здійснювалося без західної страховки порівняно з приблизно 50% навесні.

Росія намагається ухилитися від санкцій G7 щодо обмеження цін на левову частину свого експорту нафти. І це їй вдається, пише Financial Times.

РФ знайшла способи уникнути обмеження G7 на значну частку російського експорту нафти, що сприяє зростанню доходів Росії від реалізації цих енергоресурсів.

"Стійке зростання цін на сиру нафту з липня до більш ніж 95 доларів за барель у поєднанні зі зменшенням знижки на власну нафту призведе до того, що доходи Кремля від нафти 2023 року можуть становити як мінімум на 15 мільярдів доларів більше, ніж може бути", — зазначає FT.

Видання, посилаючись на експертів, припускає, що РФ дедалі більш майстерно пробиває цінову "стелю", встановлену країнами "Великої сімки" та Євросоюзом. Наприклад, за даними FT, майже ¾ всіх морських поставок російської нафти лише в серпні проходили без західного страхування, а це неабиякий важіль, який використовується для дотримання цінового ліміту на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Тобто Росія створила так званий "темний флот" нафтових танкерів, здатних працювати без західного страхування та інших послуг.

"Ця зміна є подвійним ударом для зусиль Заходу, спрямованих на обмеження доходів Росії від продажу нафти, які становлять найбільшу частину бюджету Кремля після її повномасштабного вторгнення в Україну", — йдеться у газеті.

Водночас РФ щоразу "вдосконалює" свої неправові схеми реалізації нафтопродуктів, причому такі дії росіян збігаються зі значним зростанням цін на нафту, які вже перевищили позначку у 95 доларів за барель.

"З огляду на зміни в тому, як Росія відвантажує нафту, може бути дуже складно забезпечити дотримання верхньої цінової стелі в майбутньому. І це робить ще більш прикрим той факт, що ми не зробили більше для належного дотримання верхньої межі, коли у нас було більше важелів впливу", — визнає економіст Лондонської школи економіки Бен Хільгеншток.

FT підсумовує, що до військового бюджету російського агресора надходитимуть більші доходи від експорту нафти, хоча країна-бензоколонка й стикається із серйозними проблемами на внутрішньому ринку нафтопродуктів. Так, РФ заборонила експорт дизельного та інших видів палива. Це начебто було зумовлено високим попитом на ці енергоресурси під час сезонних сільськогосподарських робіт, проте деякі західні експерти побоюються, що саме таким чином Путін намагається зруйнувати ринок нафти, як він зробив це з ринком природного газу торік.

"У той час як ЄС і США значною мірою заборонили імпорт російської нафти, цінова стеля, встановлена "Великою сімкою", була покликана забезпечити надходження російської нафти на світові ринки. Мета полягала в тому, щоб запобігти скороченню поставок та економічно і політично шкідливому стрибку цін. Оскільки Росія колись залежала від західних послуг у постачанні своєї нафти на ринок, "Велика сімка" вважала, що у Москви не буде іншого вибору, окрім як підкоритися цьому", — пише видання.

Нагадаємо, середня ціна на основну марку російської нафту Urals у січні — серпні поточного року знизилася в 1,45 раза порівняно з показником аналогічного періоду 2022 року і склала 56,58 долара за барель.

Крім того, у першому півріччі 2023 року нафтогазові доходи Росії обвалилися майже на 50%. Нині РФ намагається стимулювати зростання цін на нафту.

Фокус повідомляв, що країни G7 відклали регулярні перегляди цін на російську нафту через різке їх зростання.

Проте, як писав Фокус, США не бачать занепокоєння через російську нафту і вважають, що впроваджені санкції діють.