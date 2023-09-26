Допомога під час війни: яким українським сім'ям виплатять по 10 тисяч гривень

Один із благодійних фондів вирішив підтримати сім'ї з дітьми і виплатити їм нову фінансову допомогу. На виплати можуть претендувати як сім'ї, які залишилися в Україні, так і ті, що залишили країну.

Через повномасштабну війну українці можуть користуватися багатьма програмами, які надають фінансову допомогу нашим громадянам. Так, наприклад, зараз матеріальна підтримка доступна сім'ям із дітьми, які дістали поранення або інші травми через бойові дії. Про це йдеться в публікації на сайті Zayava.

Зазначається, що підтримку громадянам надає організація "СОС Дитячі містечка Україна". На фінансову допомогу можуть претендувати як сім'ї, які залишилися в Україні, так і ті, що виїхали за кордон.

Як отримати фінансову допомогу?

Сім'я, яка хоче отримати гроші, має заповнити та надіслати форму реєстрації онлайн. Вона доступна за посиланням. У заявці потрібно вказати таку інформацію про дитину, яка потребує допомоги:

прізвище, ім'я та по батькові;

дату народження;

повну адресу місця проживання дитини до моменту, коли вона зазнала травми або поранення;

адреса сьогоднішнього фактичного місця проживання дитини;

дата поранення дитини;

обставини, за яких дитина отримала тілесні ушкодження;

яку саме травму вона отримала;

чи потрібна ще якась допомога (крім грошової) дитині або її сім'ї.

Відомо, що організація виплачуватиме по 10 тисяч гривень одноразової допомоги на кожну дитину.

Тисяча євро для українців у Латвії: кому виплатять

Гроші покладені українським біженцям із посвідкою на проживання або картою, виданою міграційною службою Латвії. Тисячу євро нараховуватимуть протягом двох місяців тим громадянам, які мають проблеми з пошуком довгострокового житла.

Ці виплати в першу чергу отримають:

сім'ї з дітьми;

вагітні жінки;

люди, старші за 60 років;

сім'ї з особами з інвалідністю.

Нагадаємо, 26 вересня стало відомо, що влада Німеччини роздумує про те, щоб скоротити обсяг федеральної допомоги, яку отримують землі для інтеграції біженців на тлі зростаючої інфляції після багатьох років великих витрат.

Так, у 2024 році Берлін виділить регіонам максимум 1,7 мільярда євро на забезпечення біженців. У 2023 році розмір допомоги був на рівні 3,75 мільярда.

Тим часом Європейська комісія хоче залишити право на тимчасовий захист для біженців з України до весни 2025 року.