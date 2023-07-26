До 3100 гривень: які виплати отримають ветерани до Дня Незалежності

Розмір грошової допомоги, як зазначили у Мінсоцполітики, визначався відповідно до прожиткового мінімуму.

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Ветерани війни, особи, що постраждали від нацистських переслідувань, та громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та відзначились, боронячи державу, отримають одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності України. Це відбудеться відповідно до постанови Кабміну від 21 липня 2023 року про "Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань", яка розроблена на виконання закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань".

У Мінсоцполітики повідомили, що розмір грошової допомоги становитиме від 450 до 3100 гривень:

особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин отримають наступні виплати:

I групи ‒ 3 100 гривень;

II групи ‒ 2 900 гривень;

III групи ‒ 2 700 гривень;

учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків — 1 000 гривень;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною — 3 100 гривень;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 Ст. 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге — 650 гривень;

члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України — 1 000 гривень;

учасники війни та колишні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 450 гривень.

Також у Мінсоцполітики розповіли, як визначався розмір одноразової грошової допомоги. Зокрема, він обчислювався, виходячи з прожиткового мінімуму:

для осіб, що втратили працездатність (2 093 гривень);

для осіб з інвалідністю внаслідок війни:

I групи ‒ 2 093 грн × 150 % – 3100 гривень;

II групи ‒ 2 093 грн × 140 % – 2 900 гривень;

II групи ‒ 2 093 грн × 130 % – 2 700 гривень.

для учасників бойових дій застосували коефіцієнт 50% від прожиткового мінімуму, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни — 30%, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України — 20%.

Нагадаємо, українці отримали надбавки до пенсії у розмірі від 100 до 1 500 гривень, проте середній розмір підвищення склав 400-700 гривень.

Раніше Фокус писав, чи відбудеться перерахунок пенсій у серпні.