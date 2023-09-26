РФ знову обійшла санкції: Кремль запустив механізм експорту, який простоював 8 років, — ЗМІ

За словами журналістів, експорт газу через цей порт було припинено 2015 року, але тепер Кремль вирішив його відновити, незважаючи на загрози безпеці. Більшість газу відправляється морськими шляхами до Туреччини.

Російські виробники скрапленого вуглеводневого газу (СВГ) відновили регулярний експорт пропану і бутану через Керч до окупованого Криму. Так, усе почалося ще в червні 2023 року. Про це пише видання Reuters із посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що експорт газу через цей порт був припинений у 2015 році, але тепер Кремль вирішив його відновити, незважаючи на загрози безпеці. Більшість газу відправляється морськими шляхами до Туреччини.

За словами журналістів, відновлення експорту газу підкреслює здатність Росії справлятися з міжнародними санкціями, введеними за повномасштабне вторгнення в Україну.

"Поставки йдуть залізницею в порт Кавказ (в Азовському морі), а потім поромом у Керч, оскільки транспортування ЗВГ через Кримський міст заборонено", — повідомило джерело.

За даними трейдерів, з 1 по 20 вересня в Керч було поставлено близько 6 тисяч тонн ЗВГ. У липні-серпні поставки склали 5800 тонн. Поставки через Керч і південні порти Росії вельми привабливі завдяки цінам, хоча експорт цим маршрутом все ще стримується загрозами безпеки та обмеженою кількістю танкерів.

За словами журналістів, експорт ЗВГ із Росії в першому півріччі зріс на 10% порівняно з аналогічним періодом 2022 року до 1,911 млн тонн, при цьому на морські порти припало приблизно третина від загального обсягу зарубіжних поставок.

Журналісти зазначили, що ЗВГ здебільшого використовують як паливо для автомобілів, опалення та виробництва інших нафтохімічних продуктів.

Нагадаємо, що 25 вересня ЗМІ писали, що Росія обходить санкції G7 на більшу частину експорту своєї нафти. У серпні цього року майже 75% усіх морських поставок нафти з Росії здійснювалося без західної страховки порівняно з приблизно 50% навесні.

Також повідомлялося, що 26 вересня США ввели нові санкції проти російських компаній, пов'язаних із ВПК. Серед російських компаній, які потрапили під розширені обмеження Сполучених Штатів Америки, виявився найбільший виробник титану в РФ.