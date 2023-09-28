Для повного ремонту: в "Укренерго" підрахували, скільки грошей потрібно на відновлення енергетики

За словами глави НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, ця сума не охоплює можливих інвестицій, які будуть необхідні після деокупації всіх українських територій, включно з Кримом і Донбасом.

"Укренерго" успішно залучило понад мільярд доларів від західних союзників для відновлення енергетичної інфраструктури. Однак, імовірно, для повного ремонту потрібно ще кілька сотень мільйонів доларів. Про це повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у коментарі виданню"Громадське радіо".

За його словами, більшу частину необхідних коштів уже виділено, але додаткові кілька сотень мільйонів доларів можуть знадобитися не тільки для відновлення об'єктів у їхньому первісному стані, а й для їхньої модернізації та поліпшення.

Кудрицький підкреслив, що ця сума не охоплює потенційних інвестицій, які будуть необхідні після відновлення контролю над усіма українськими територіями, включно з Кримом і Донбасом.

Нагадаємо, що в ніч на 21 вересня росіяни вперше за півроку атакували енергетичну інфраструктуру України. Унаслідок обстрілу частково зникло світло в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Також Фокус писав, що в Міністерстві соціальної політики підготували проєкт постанови, в якому пропонують заборонити відключати електроенергію деяким вразливим категоріям українців, навіть якщо у них є борги. Зокрема, йдеться про осіб з інвалідністю та багатодітні сім'ї.