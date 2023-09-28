Українським біженцям у Польщі доступні нові виплати: хто і скільки зможе отримати

У програмі зможуть узяти участь українці, які до цього не користувалися фінансовою допомогою від інших гуманітарних організацій.

Поки Польща розмірковує над скороченням підтримки для українських громадян, які втекли від війни, фінансову підтримку українцям за кордоном продовжують виплачувати різні благодійні організації. Так, наприклад, заявки на виплату допомоги наші співвітчизники в Польщі можуть подавати в організацію Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), повідомляє видання Ukrainianinpoland.pl.

Біженцям обіцяють виплачувати по 820 злотих (майже 7 тисяч гривень) на людину протягом трьох місяців. Виплати надаються сім'ям, у яких максимум п'ять осіб. У публікації сказано, що на виплати можуть претендувати українські біженці, які зараз живуть:

у Варшаві;

у Вроцлаві;

у Познані;

у Любліні;

у Торуні;

у Бидгощі;

у Катовіце;

у Лодзі;

у Щецині.

Кому з українців доступна фіндопомога в Польщі

Гроші виплатять тим громадянам, які приїхали в країну після 15 лютого 2023 року. Ще одна умова — людям раніше не виплачували гроші інші гуманітарні організації на території Польщі.

Гроші від Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej призначені для вразливих родин або людей, які зазнають труднощів із забезпеченням основних потреб і доступом до ринку праці. Тобто допомогу, в першу чергу, нададуть:

одиноким вагітним жінкам або матерям-годувальницям із двома дітьми;

одиноким батькам/опікунам сім'ї, де щонайменше два члени сім'ї непрацездатні (до 18 років або від 60 років);

людям з інвалідністю;

людям від 60 років;

тим, хто потребує негайного медичного втручання або постійного лікування.

Як зареєструватися

Подати заявку на допомогу можна за посиланням. У заявці важливо вказати свій номер телефону, щоб представники організації допомогли заповнити анкету, якщо виникнуть якісь питання.

Біженців у Польщі залишать без допомоги: що відомо

19 вересня прес-секретар польського уряду Пьотр Мюллер заявив, що Польща у 2024 році збирається скоротити обсяг державної допомоги, якою користуються біженці з України.

Він пояснив, що йдеться про вимоги до проживання, видачу дозволів на роботу, безоплатний доступ до шкіл, медичне обслуговування та сімейні пільги.

При цьому заступник міністра сім'ї та соціальної політики Польщі Анна Шмідт зазначила, що Варшава вже витратила близько 2,4 мільярда злотих (550 мільйонів доларів), щоб підтримати українські сім'ї, які рятуються від російської агресії.

Тим часом у Євросоюзі планують продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців до 3 березня 2025 року. Також Фокус 20 вересня писав, що міжнародна організація Unicef буде щомісяця виплачувати біженцям з України 6 тисяч крон. Ця фінансова програма розрахована на дітей з інвалідністю.