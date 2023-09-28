Мільярди доларів, але буде ще більше: українцям назвали збитки агросектору від війни

Голова комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду розповів, що підтверджені прямі збитки аграрної галузі вже перевищили 8,7 мільярда доларів.

Пряма і непряма шкода, завдана агропромисловому комплексу України за більш ніж рік повномасштабної війни, вже сягнула позначки в 40,2 мільярда доларів. При цьому більш точна цифра з'явиться тільки після повного звільнення українських територій від російських окупантів. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України (ВРУ).

Так, за словами голови комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Олександра Гайду, підтверджені прямі збитки аграрної галузі перевищили 8,7 мільярда доларів. Так, росіяни зруйнували інфраструктуру, господарські об'єкти, логістичні ланцюжки, займаються знищенням і розкраданням українського зерна

"Але ще є непрямі збитки — щонайменше в 30,5 мільярдів доларів. Але це не остаточна цифра, на жаль. Коли ми точно підрахуємо збитки, завдані внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС, сума буде набагато більшою", — розповів він.

Він також зазначив, що росіяни продовжують завдавати збитків нашій країні.

"Ми розуміємо, що на непідконтрольних територіях відбувається масштабне свавілля окупантів. Ворог займається мародерством, краде наше продовольство і користується нашими потужностями. Повною мірою оцінити масштаби цієї тиранії складно", — зазначив Гайду.

Чи можна змусити Росію заплатити за всю завдану шкоду

Україна ще з перших тижнів повномасштабної війни веде переговори із союзниками та розробляє спеціальний механізм, який допоможе Україні отримати компенсацію від країни-агресора. Так, 8 липня 2023 року міністр юстиції Денис Малюська розповів, що попередній спосіб змусити РФ компенсувати збитки вже знайдено. За його словами сам механізм складатиметься з трьох ключових етапів:

перший — створення реєстру збитків;

другий — створення компенсаційної комісії;

третій — наповнення фінансуванням.

До слова, станом на початок 2023 року Євросоюз і партнери України з "Великої сімки" заморозили майже 300 мільярдів євро (311 мільярдів доларів) резервів російського Центробанку і 19 мільярдів євро активів російських бізнесменів, які перебувають під санкціями. Український уряд розраховує, що ці гроші будуть передані нашій країні для майбутнього відновлення.

Водночас 3 березня 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль оцінив завдані Росією збитки в суму 600-750 млрд доларів

Також нагадаємо, наприкінці серпня міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив, що російські окупанти завдали українській природі збитків у 2 трильйони гривень.