Дефіцит валюти зростає: в НБУ продали максимальний обсяг доларів у 2023 році

А з початку 2023 року Нацбанк, щоб утримати баланс на валютному ринку, продав 19,267 мільярда доларів.

Національний банк України (НБУ) у вересні 2023 року на міжбанківському валютному ринку продав 2,691 мільярда доларів. Такі обсяги валюти регулятор не продавав із січня цього року. Про це свідчать дані НБУ.

Загалом від початку року НБУ, щоб підтримати баланс на валютному ринку, продав 19,267 мільярда доларів.

Але майже всі витрати компенсуються за рахунок міжнародної допомоги. За інформацією Міністерства фінансів, у вересні нашій країні партнери і союзники виділили 3 мільярди доларів.

Фото: НБУ

Грантові кошти, які надавалися на безповоротних умовах, склали понад 40% із загального обсягу фінансової допомоги.

Серед донорів у вересні 2023 року:

Європейський Союз — 1,6 мільярда доларів (пільгове фінансування);

Сполучені Штати Америки — 1,25 мільярда доларів (грант);

Світовий банк під гарантії Великої Британії — 100 мільйонів доларів (пільгове фінансування).

До слова, з липня 2023 року Нацбанк продовжує запроваджувати Стратегію пом'якшення валютних обмежень. Так, 19 серпня запрацювали нові правила торгівлі валютою. Також регулятор хоче поліпшити інформування людей у місцях торгівлі іноземною валютою. У Нацбанку впевнені, що в разі виникнення спірних ситуацій зазначені зміни сприятимуть кращому інформуванню клієнтів про контакти для звернень і повідомлень щодо порушень під час обміну валют.

А з 29 серпня Нацбанк змінив такі правила:

скасував вимогу надати підтвердження або зобов'язання, якщо громадянину потрібно безготівково купити валюту. Однак зберігаються ліміти: протягом місяця можна обміняти не більше 50 тисяч грн в одному банку;

громадянам дозволили безготівково купувати валюти на 200 тисяч грн (раніше — на 100 тис. грн), щоб потім покласти на депозит від трьох місяців.

Нагадаємо, НБУ 14 вересня знову вніс зміни до облікової ставки — вдруге за кілька місяців. Так, з 15 числа облікова ставка знизилася до 20%. Як пояснив голова регулятора Андрій Пишний, цей крок підтримає відновлення економіки і не створюватиме загроз для макрофінансової стабільності.

Також Фокус писав, що українські банки, на вимогу Нацбанку, повідомлятимуть про оплати своїх клієнтів в інтернеті, а також про всі перекази між фізособами і компаніями.