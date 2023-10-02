Пенсії в Україні: стало відомо, хто ризикує залишитися без виплат

За даними заступника глави Мінсоцполітики Дар'ї Марчак, якщо пенсіонерові припинили виплати, але згодом він підтвердив свою особу, то нарахування пенсії триває.

Виплату пенсії можуть призупинити, якщо громадянин України не користується своїм банківським рахунком протягом понад 6 місяців. Для того щоб уникнути цієї ситуації, необхідно здійснити хоча б одну транзакцію з використанням своєї пенсійної картки в зазначений період часу. Про це повідомляє заступниця глави Мінсоцполітики Дар'я Марчак, передає видання "На пенсії".

За даними видання, щоб розв'язати цю проблему і не залишитися без виплат, достатньо поповнити рахунок мобільного, оплатити комуналку або інші рахунки.

Українські громадяни мають можливість легко відновити виплати пенсії та повернути недоотримані кошти. Для цього їм слід звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) та підтвердити свою особу.

"Якщо пенсіонер з'являється і підтверджує свою особу, то нарахування і виплата пенсії триває", — розповіла заступниця глави Мінсоцполітики Дар'я Марчак.

Після перевірки даних ПФУ ухвалює рішення про відновлення виплат протягом 10 днів (з дня звернення).

Чому ще можуть перестати виплачувати кошти на карту?

Існує кілька випадків, коли держава припиняє виплати пенсіонеру:

смерть людини;

якщо пенсіонер подав неправдиві відомості про стаж і зарплату;

якщо пенсіонер надовго їде за кордон (у цьому випадку можуть бути винятки. Якщо в України з країною його нового перебування є договір про виплату пенсій, то він продовжуватиме отримувати пенсію за кордоном).

Нагадаємо, що деяким українським пенсіонерам належить доплата до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму.

Також Фокус писав про те, що деякі пенсіонери втратять до 50% своїх виплат, якщо у них є непогашені стягнення.