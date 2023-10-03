єВідновлення: як перевірити житловий сертифікат у Дії – інструкція

У Мінреінтеграції поділилися покроковою інструкцією перевірки житлових сертифікатів у застосунку електронних державних послуг "Дія".

Українці, чиї домівки були зруйновані внаслідок російських атак під час війни, мають право на отримання житлового сертифіката на відновлення та ремонт житла за програмою "єВідновлення". З жовтня 2023 року перевірити наявність сертифікатів можна за допомогою електронного сервісу державних послуг "Дія". Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

В особистих кабінетах застосунку "Дія" тих громадян, заявки яких на відновлення знищеного російськими силами житла вже опрацьовані, з жовтня відображатимуться надані сертифікати.

Алгоритм перевірки житлового сертифіката

В Мінреінтеграції розповіли, як перевірити наявність сертифікатів. Щоб перевірити житловий сертифікат у "Дії", необхідно:

авторизуватися в застосунку електронних державних послуг "Дія";

перейти в розділ "Послуги" та обрати "єВідновлення";

клікнути на підрозділ "Сертифікати на житло".

В документі мають бути вказані термін дії ваучера та сума державної компенсації, яку отримає заявник за висновком комісії органу місцевого самоврядування.

За даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, з моменту запуску програми єВідновлення послугою скористалися 3685 українців, які подали заяви на компенсацію зруйнованого нерухомого майна.

Найбільша кількість заяв надійшла від мешканців Харківщини та Київщини.

Нагадаємо, в серпні уряд почав реєструвати заявки українців, які повністю втратили житло внаслідок війни. Однак компенсацію вартості помешкань отримають не всі громадяни.

Минулого місяці у "Дії" з'явилося важливе оновлення для українців. Власники зруйнованого житла отримали можливість обирати нове місце проживання та оптимальні варіанти нерухомості.

Також Фокус писав, що українці можуть самостійно підрахувати компенсацію за знищений будинок. Це можна зробити за допомогою компенсаційного онлайн-калькулятора для власників знищеного під час війни житла.