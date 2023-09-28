У "Дії" з'явилося важливе оновлення для українців: деталі

Українці-власники зруйнованого житла отримали можливість обирати нове місце для життя та оптимальні варіанти нерухомості.

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З 28 вересня в державному застосунку "Дія" стали доступні перші сертифікати в рамках програми "єВідновлення". З їхньою допомогою українці можуть купувати нове житло замість того, яке зруйнували російські окупанти. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Усі, хто подавав заявку через "Дію", в окремій вкладці розділу "єВідновлення" зможуть побачити свій сертифікат", — пояснив він.

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Але відразу використати житловий сертифікат в українців не вийде. Як пояснив Шмигаль, повноцінно запустити програму уряд хоче в листопаді 2023 року. Українцям радять уважно стежити за повідомленнями Міністерства відновлення та Міністерства цифрової трансформації. Ці відомства випустять детальну інструкцію про те, як можна буде користуватися сертифікатами.

"Але просто зараз можна обирати для себе найкраще місце для життя і найбільш оптимальні варіанти нерухомості", — додав Денис Шмигаль.

Він також зазначив, що уряд продовжує виплачувати цільові кошти для ремонтів пошкодженого житла.

Як українцям виплачують компенсації

Державна програма "єВідновлення", у межах якої українці отримують компенсацію в розмірі до 200 тисяч гривень для ремонту пошкодженого житла, запрацювала в травні 2023 року. Допомогу надають власникам житла, яке:

було пошкоджено після 24 лютого 2022 року;

розміщено на неокупованій території, де не ведуться бойові дії;

підлягає відновленню;

не було відремонтовано самостійно.

Компенсацію від держави можна витратити на придбання будматеріалів і виконання ремонту. На освоєння грошей дається рік.

А в перші дні серпня стартував новий етап "єВідновлення". Так, українцям надали можливість подавати заяву на отримання компенсації за зруйноване майно. На цю компенсацію можуть претендувати люди, у яких:

житло зруйновано після початку вторгнення 24 лютого 2022 року;

житло неможливо відновити;

будівлі розташовані на території, де не відбуваються активні бойові дії, і на неокупованій території.

Раніше ж українці могли подати заяву до "Дії" щодо ремонту саме лише пошкодженого майна.

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Нагадаємо, 19 вересня повідомлялося, що для Харкова буде збільшено розмір максимальної суми державної допомоги, що виділяється на ремонт пошкодженого житла в межах програми "єВідновлення".

Також Фокус розповідав, що насамперед компенсацію на ремонт житла надаватимуть учасникам бойових дій, людям з інвалідністю, ветеранам, членам сімей загиблих військових та іншим.