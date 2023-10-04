Штрафи за недостовірні дані: у Мін'юсті вирішили відкласти покарання для бізнесу

Мін'юст і Міністерство фінансів відтермінували запровадження притягнення до відповідальності за недостовірні дані про кінцевих вигодонабувачів бізнесу.

У Міністерстві юстиції України вирішили відтермінувати запровадження покарання за недостовірні дані про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) і структуру власності юридичної особи. Штрафи мали з'явитися в жовтні 2023 року, але рішення відтермінували до 1 грудня, повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що відтермінування дасть змогу всім суб'єктам первинного фінансового моніторингу вжити організаційних заходів, необхідних для запровадження механізму повідомлення держателя Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей в інформації про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) власності компаній і підприємств.

Йдеться про накази Мін'юсту від 27 вересня 2023 року № 3445/5, спільний наказ Мін'юсту і Мінфіну від 28 вересня № 3463/5/5/523. Згідно з документами, з 1 грудня запрацює:

порядок повідомлення держателя Єдиного держреєстру юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань про виявлені розбіжності між отриманими суб'єктом первинного фінмоніторингу внаслідок здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР даними про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юрособи;

порядок передання держателем ЄДР даних про розбіжності між інформацією про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юрособи, яку отримали суб'єкти первинного фінмоніторингу під час перевірки юрособи, та відповідними даними, внесеними до держреєстру, і про суб'єкта первинного фінмоніторингу, який виявив такі дані, до спеціально уповноваженого органу.

Оскільки норми запрацюють у грудні, а не жовтні, то і штрафи за недостовірну інформацію про кінцевих вигодонабувачів бізнесу з'являться не раніше першого дня зими.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2023 року в Україні більше не діє мораторій на податкові перевірки підприємців. Тобто податкова може займатися документальними перевірками (плановими та позаплановими), як у довоєнний час.

Як зазначила раніше в коментарі Фокусу головний бухгалтер юридичної компанії GLS Наталя Бута, планові та позапланові перевірки з 1 серпня відбуватимуться з деякими обмеженнями.