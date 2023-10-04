Вирішальне значення для війни: суперечка України і Польщі вигідна тільки Путіну, — Bloomberg

За словами журналістів, Брюссель має збалансувати свою підтримку українцям з інтересами всіх держав-членів ЄС, однак перед європейськими чиновниками стоїть дуже важке завдання.

Конфлікт Польщі та України не вигідний нікому, крім президента РФ Володимира Путіна. Про це пише видання Bloomberg.

За словами журналістів, експорт має вирішальне значення для України, адже напряму впливає на її спроможність вести оборонну війну проти Росії. Водночас успіх Києва також залежить від солідарності всередині Європейського Союзу. Брюссель має збалансувати свою підтримку українцям з інтересами всіх держав-членів ЄС.

Видання пише, що реакція Польщі на вимогу ЄС зняти заборону на імпорт українського зерна показує, що завдання перед європейськими чиновниками стоїть важке. Варшава і Київ домовилися перенести прикордонний контроль за українським зерном, яке проходить через Польщу, в литовський порт Клайпеда.

"У короткостроковій перспективі у ЄС в обставинах, що склалися, немає іншого вибору, окрім як надати більше прямих субсидій фермерам, які зазнають збитків від українського імпорту. Хоча такі трансферти ризикують створити залежність, ЄС уже давно визнав, що економічні потрясіння впливають на країни по-різному, і надав фінансування "солідарності", щоб пом'якшити удар", — ідеться в матеріалі.

Повідомляється, що в довгостроковій перспективі ЄС необхідно інвестувати, щоб допомогти Польщі та іншим країнам модернізувати свої відсталі транспортні та складські потужності. Це полегшило б деякі проблеми з виробничими потужностями, від яких постраждали фермери, і допомогло б підготуватися до збільшення майбутніх торгових потоків у міру розширення ЄС.

У матеріалі сказано, що Польщі потрібно пам'ятати, що підтримка України також слугує її власним економічним інтересам та безпеці.

Нагадаємо, що експерт-міжнародник Вадим Трюхан розповів Фокусу, що президенти України та Польщі не можуть зустрітися. За його словами, польський та український президенти мали кілька можливостей зустрітися за останні кілька тижнів, проте зустріч так і не відбулася. Поляки взяли паузу — вирішили, що будь-який політичний контакт, особливо на найвищому рівні, для них токсичний.