Деяким українським біженцям у Чехії доступні спеціальні пільги: хто отримає допомогу

У рамках програми допомоги українські біженці в Чехії безоплатно користуються житлом і медичним страхуванням лише 150 днів. А на подальшу підтримку від держави можуть розраховувати тільки деякі категорії громадян.

Українським біженцям, які переховуються від війни за кордоном, Рада Європи продовжила тимчасовий захист до березня 2025 року. Тобто українці зможуть жити, працювати, навчатися та отримувати соціальні виплати в різних країнах Європейського Союзу. Так у Чехії, наприклад, за деякими нашими співвітчизниками зберегли спеціальні пільги, повідомляє видання Proukrainu.blesk.cz.

Хто може користуватися особливими пільгами в Чехії

Як зазначається в публікації, станом на початок вересня 2023 року в Чехії налічувалося майже 70 тисяч українських біженців, які належать до вразливих категорій. Свою вразливість вони підтвердили відповідними документами.

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Це означає, що всі ці люди можуть розраховувати на те, що держава оплачує їхнє проживання і надає медичне страхування не п'ять місяців, а довше. Уразливими громадянами в Чехії вважаються:

діти молодше 18 років;

студенти до 26 років, які навчаються в чеському виші;

особи, які доглядають за дитиною до 6 років;

вагітні;

особи старше 65 років;

особи з інвалідністю та особи, які доглядають за ними;

зареєстровані в центрі зайнятості (для безкоштовного медичного страхування).

Цим громадянам Чехія надає:

оплату медичного страхування;

безкоштовне житло. При цьому держава оплачує проживання тільки вразливої особи, наприклад, дитини. Решта членів сім'ї після 150 днів перебування в країні мають самостійно платити за своє проживання;

фінансову допомогу в розмірі прожиткового мінімуму і після піврічного перебування в країні — 4 860 чеських крон (7 675 гривень), тоді як інші категорії біженців отримують близько 3 130 чеських крон (4 943 гривні);

дорослій людині з інвалідністю — 7 290 чеських крон (11 513 гривень), дитині з інвалідністю — 5 232 чеських крон (8 263 гривні).

Нагадаємо, у Литві виплатять українським біженцям кошти для оренди житла, однак грошові виплати отримають не всі. Також нагадаємо, що в Німеччині біженцям збираються підвищити розмір базової допомоги з безробіття. Нові виплати збираються затвердити 2024 року.