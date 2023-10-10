Електронні документи замість паперових: пенсіонерам анонсували нововведення

В Україні запропонували замінити паперовий документ на е-пенсійне посвідчення, тож оформляти документ по-старому пенсіонерам більше не буде потрібно.

В Україні для пенсіонерів запланували ще одну реформу. Так, у Пенсійному фонді України (ПФУ) запропонували замінити паперове пенсійне посвідчення, яке підтверджує призначення пенсійних виплат, е-пенсійним посвідченням. Відповідний проєкт постанови ПФУ опубліковано для обговорення на сайті профспілок України.

Як ідеться в пояснювальній записці до документа, пенсійне посвідчення в електронній формі зможуть оформляти громадяни, яким уже призначено пенсійні виплати. Таким чином від паперового посвідчення людина, якщо захоче, зможе відмовитися.

Електронний документ сформується за допомогою ресурсів порталу "Дія", мобільного застосунку "Дія". Е-пенсійне посвідчення матиме однакову з пенсійним посвідченням юридичну силу та строк дії.

Зазначається, що ним можна буде користуватися без паперового посвідчення або платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням.

Нагадаємо, 22 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував, що в Україні з'явиться бальна система для нарахування пенсій. За його словами, пенсійна реформа відбудеться вже 2024 року.

Тим часом міністриня соціальної політики Оксана Жолнович 29 вересня повідомила подробиці майбутньої реформи. Так, вона розповіла, що з новою системою індексації пенсії підвищать майже всім пенсіонерам, які отримують виплати понад три роки.

"Тому, що за останні три роки пенсії, які нараховувалися, вони ще відповідають ринковій вартості більш-менш, а все, що раніше, то це вже були занижені коефіцієнти, тому для кожного з них буде зроблено перерахунок", — зазначила глава Мінсоцполітики.

Раніше Фокус пояснював, що для того, щоб заробити максимальну пенсію, потрібно отримувати близько 70 тисяч гривень заробітної плати протягом 35 років. Найвища пенсія — у суддів у відставці, у середньому — близько 100 тисяч гривень.