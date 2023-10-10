"Черговий вкид": голова НБУ Пишний спростував повідомлення ЗМІ про своє звільнення

Очільник Нацбанку розповів, що наразі перебуває за кордоном у складі української делегації на переговорах з Міжнародним валютним фондом.

Голова Національного банку Андрій Пишний не збирається подавати у відставку з займаної посади. Про це він написав 10 жовтня на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За його словами, наразі він перебуває у Марокко, де тривають переговори між Україною та топменеджментом Міжнародного валютного фонду щодо подальшої підтримки нашої країни. Інформація про те, що він ніби-то написав заяву про свою відставку його дуже здивувала.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Не більше ніж черговий вкид. Працюємо далі, обов’язково повернемося в Україну з результатами", — йдеться у повідомленні Андрія Пишного.

Він зазначив, що українська делегація у Мараккеші сьогодні провела перші перемовини із топменеджментом Міжнародного валютного фонду – виконавчим директором МВФ Полом Гілберсом та його заступником Люком Дрессе.

"Маємо позитивні відгуки про роботу команди НБУ впродовж року. Партнери бачать наші зусилля для формування позитивних макроекономічних трендів, і головне результати в напрямі макроекономічної стабілізації та забезпечення фінансової стабільності. Колеги відзначили наші професійні дії й під час переходу до керованої гнучкості курсу", — розповів керівник Національного банку.

"Відставка" Андрія Пишного з посади голови НБУ: що відомо

Одними з перших, хто повідомив про майбутнє звільнення Андрія Пишного, було інформагентство Українські національні новини. Так, журналісти з посиланням на власні поінформовані джерела писали, що голова НБУ залишає займану посаду у зв'язку зі станом здоров'я.

"Андрій Пишний написав заяву перебуваючи за кордоном, – у Марокко, куди він днями відбув з офіційним візитом у складі офіційної делегації України для участі у Щорічних зборах Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду", — йшлося у повідомленні видання.

Зазначимо, що інформацію про відставку Андрія Пишного раніше спростував народний депутат Ярослав Железняк. Він у своєму Telegram-каналі радив довіряти тільки офіційній інформації.

"Чутки чи навіть інформація в деяких Telegram-каналах про кадрові зміни у Національному банку не відповідають дійсності. Читайте лише перевірену інформацію", — написав він.

Зазначимо, що УНН станом на 17:06 видалили новину про відставку Андрія Пишного. У новому повідомленні сайт вибачився перед читачами.

Фото: УНН

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