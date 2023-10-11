Україна заробить на заморожених активах РФ за кордоном: яка країна ЄС у цьому допоможе

Україна скоро отримає від Бельгії 1,7 мільярда євро від оподаткування заморожених російських активів.

У Бельгії буде створено спеціальний фонд у розмірі 1,7 млрд євро для України. Його наповнять податками із заморожених у країні російських активів. Про це заявив 11 жовтня під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським прем'єр-міністр країни Олександр Де Кроо.

За його словами, у Бельгії податки з доходів заморожених активів РФ віддаватимуть Україні.

"Минулого року нам стало очевидно, що податки з доходів на ці активи мають бути на 100% спрямовані на допомогу українському народу. Ми зробили це минулого року і зробимо цього року", — сказав Де Кроо.

Він пояснив, що отримані з російських активів гроші віддадуть Україні в рамках військової та гуманітарної допомоги. Кошти, як сказав Де Кроо, до Європейського фонду миру, з якого фінансово підтримують українську економіку.

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що Бельгія — перша країна, яка використовує заморожені російські активи на користь України.

"Кошти будуть спрямовані на безпеку нашої держави, проєкти швидкого відновлення. Ми б хотіли вже використати ці гроші. Перші кошти в розмірі 1,7 млрд євро будуть використовуватися вже наступного року", — розповів він.

Зазначимо, що держсекретар США Ентоні Блінкен, адміністрація президента Джо Байдена і керівництво Євросоюзу вивчають правові підстави для передачі Україні 300 мільярдів доларів заморожених за кордоном російських активів. За його словами, для передачі активів потрібні юридичні підстави.

"Оскільки більшість цих активів — у Європі, європейці також мають бути переконані, що для цього існує юридична основа", — наголосив він.

Нагадаємо також, що дискусії щодо передання Україні прибутку, отриманого від мільярдів євро російських активів, що залишилися на світових фінансових ринках, тривають у Євросоюзі з кінця травня цього року.

Також Фокус детально вивчив, як працює механізм конфіскації російських активів на території України і спрямування їх до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.