До 3 тисяч гривень: кому і на скільки підвищать пенсію у 2024 році (інфографіка)

Українці отримуватимуть більше виплат уже за кілька місяців. Усе завдяки пенсійній реформі, яку запропонував уряд. Кошти вже закладено в проєкт державного бюджету.

Незважаючи на те, що в Україні триває другий рік повномасштабна війна, уряд планує провести пенсійну реформу, про яку раніше заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Аналітичний портал "Слово і діло" розповів, як зміняться виплати громадян уже 2024 року.

Мета нової пенсійної реформи в тому, щоб довести рівень виплат для пенсіонерів до 30-50% середньої зарплати. Також необхідно вирівняти старі та нові пенсії, щоб позбутися нерівності. Кошти на підвищення вже закладено в проєкт державного бюджету на наступний рік.

Прожитковий мінімум. Він збільшиться з січня для тих громадян, які втратили свою працездатність. Якщо зараз він становить 2093 гривні, то вже за кілька місяців зросте до 2361 гривні.

Мінімальна пенсія за віком. Тут також планується підвищення на 12,8%, що дорівнює сумі прожиткового мінімуму.

Мінімальна пенсія за віком для громадян зі страховим стажем 35 (чоловіки) і 30 (жінки) років. З 1 січня виплати зростуть — до 2 840 грн (+6%), з 1 квітня — до 3 200 грн (+19,4%). Зараз сума становить 2680 гривень.

Максимальна пенсія для українців стане також значно вищою, майже на 3 тисячі гривень — 23 тис. 610 грн проти 20 тис. 930 грн.

До слова, незважаючи на війну проведуть вдруге й індексацію виплат. Відбудеться це традиційно в березні.

Як саме відбуватиметься індексація, поки що невідомо, в уряді поки що не ділилися подробицями, однак Денис Шмигаль уже зазначав, що розмір середньої пенсії становитиме близько 6 тисяч гривень, що вже на 13% більше, ніж зараз.

Українцям розповіли, як зміняться пенсійні виплати вже наступного року Фото: Слово і діло

Нагадаємо, деякі категорії українців можуть вийти на пенсію в 55 років. Розмір пенсійних виплат обчислюється на основі середньомісячного заробітку, отриманого перед закінченням роботи, і наявного стажу.