Українцям належать виплати майже по 5 тисяч гривень від фонду США: як подати заявку

На грошову допомогу можуть розраховувати українці, які проживають у Бучанському районі Київської області.

Через війну українцям продовжують виплачувати не тільки державну допомогу, до підтримки долучаються багато зарубіжних благодійних фондів. Так, наприклад, американська благодійна організація "Дукат" (Cash for Refugees) оголосила про старт реєстрації на виплату одноразової фінансової допомоги громадянам нашої країни. Про це повідомляють на сайті Zayava.info.

Яку суму виплатять

Базовий розмір допомоги становить 4 415 гривень. Суму можуть і збільшити, якщо претендент на виплату надасть документальне обґрунтування.

Хто з українців може отримати виплату

Одноразова грошова виплата надається вдовам/вдівцям з Бучанського району Київської області, які проживають в об'єднаних територіальних громадах:

Ірпеня;

Бучі;

Гостомеля;

Бородянки;

Немішаєва;

Дмитрівки;

Макарова.

Також гроші можуть виплатити тим, хто:

отримав статус вдови або вдівця після 24 лютого 2022 року;

виховує дітей до 13 років або доглядає за літніми людьми, яким від 65 років;

зареєстрований (прописаний) або зі статусом ВПО на території Бучанського району.

Як зареєструватися

Щоб оформити заявку на допомогу від американської організації, потрібно заповнити анкету за посиланням. У заявці потрібно вказати:

ПІБ;

адреса проживання:

місце реєстрації;

номер телефону для зв'язку;

дату народження;

номер і серію паспорта або ID карти;

скан або фото початкової сторінки паспорта;

скан або фото документа, що засвідчує місце проживання в Бучанському районі Київської області;

скан або фото ІПН, свідоцтва про народження дитини, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про смерть чоловіка.

Фонду також потрібно повідомити номер банківської картки "Приват Банку", якщо вона є. Або ж надати номер IBAN, якщо обслуговуєтеся в іншому банку.

Тим часом в Естонській раді у справах біженців три місяці виплачуватимуть українцям по 3,6 тисячі гривень у рамках матеріальної допомоги. Виплати доступні українцям у таких областях:

Запорізької;

Донецькій;

Луганській;

Харківській;

Херсонській;

Миколаївській.

Також Фокус писав, що киянам надаватимуть одноразову допомогу в розмірі від 900 до 1,5 тисячі гривень.