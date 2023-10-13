Війна в Ізраїлі "вдарила" по газу в ЄС: паливо подорожчало до рекордної позначки

Тисяча кубометрів газу в Європі вперше з початку року перевищила позначку в 600 доларів.

З кінця минулого тижня вартість природного газу в Європі подорожчала на 15%. Так, ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах піднялися до 53 євро за мегават-годину — це майже 600 доларів за тисячу кубометрів, досягнувши максимального рівня з 15 лютого 2023 року. Про це пише агентство Bloomberg.

Зазначається, що газ дорожчає на тлі війни між Ізраїлем і ХАМАС та вразливостей інфраструктури, включно з диверсією на газопроводі між Фінляндією та Естонією. До того ж у світі сталися ще кілька інцидентів, які спровокували зростання цін на газ. Серед них:

підготовка страйку австралійськими профспілками робітників на заводах Chevron з експорту СПГ в Австралії.

витік на підводному трубопроводі, що з'єднує Фінляндію та Естонію. Країни, які межують із РФ вважають, що це був навмисний акт. Це посилило занепокоєння з приводу безпеки європейської інфраструктури, особливо після вибухів торік на трубопроводі "Північний потік" із Росії до Німеччини.

через конфлікт в Ізраїлі та Секторі Гази компанія Chevron закрила морське газове родовище, яке постачає Єгипет. Це вплине на експорт СПГ з цієї країни в Європу.

У публікації також сказано, що ринок зараз перебуває в набагато кращому стані, ніж у 2022 році. Запасів достатньо, тоді як промисловий попит падає. Крім того, з'явилися нові імпортні потужності. Крім того, синоптики вважають, що майбутня зима в Європі буде теплою, тому потреба в газі знизиться.

При цьому енергетична криза, як вважають журналісти, ще далека від завершення, до того ж найближчими днями в Європі має початися похолодання. Будь-який натяк на перебої в глобальних потоках газу може викликати шок на ринку, особливо коли домогосподарства почнуть користуватися опаленням.

Тим часом у НАК "Нафтогаз "Україна" оцінили наповнення газосховищ напередодні опалювального сезону. Так, за інформацією компанії, у підземні сховища накачали 13 із необхідних 14 млрд куб. м газу. Також Фокус пояснював, що буде з тарифами на комунальні послуги восени: як зміниться оплата за комуналку.