Коли у квартирах потеплішає: у "Нафтогазі" озвучили терміни старту опалювального сезону

Як пояснив глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов, старт опалювального сезону багато в чому залежить від регіональних особливостей.

Старт опалювального сезону 2023/2024 в Україні заплановано на кінець жовтня — початок листопада. Але рішення про подачу тепла в житло українців залишається за місцевою владою, яка має враховувати середньодобову температуру повітря. Про це заявив в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна" 12 жовтня глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

"Переважно останніми роками початок опалювального сезону зсувається ближче до кінця жовтня — початку листопада, але існують і регіональні особливості. Тому ми, як завжди, готові до того, що якісь міста розпочнуть опалювальний сезон у другій половині жовтня — на початку листопада", — пояснив він.

У "Нафтогазі" прогнозують, що повноцінний відбір газу зі сховищ не розпочнеться раніше 1 листопада. Компанія до цієї дати планує накопичити на осінньо-зимовий період 16,5 мільярда кубометрів.

Олексій Чернишов також уточнив, що за прогнозами синоптиків, майбутня зима буде досить м'якою, але більш морозною, на відміну від минулого року.

"Але ми готуємося до будь-яких температурних показників. Хоча прогнози метеорологів нас радують", — наголосив глава "Нафтогазу".

Опалювальний сезон: як до зими підготувалися міста

У Львові, наприклад, до осінньо-зимового періоду вже готова вся інфраструктура. Як заявили в міськраді, житлові будинки вже підписують акти готовності, проводиться заповнення їхніх систем теплоносієм. Подавати тепло просто зараз місто готове бюджетним установам, а ось у квартирах львів'ян потеплішає трохи пізніше.

У прифронтовому Харкові, який майже щодня обстрілюють російські війська, теж готові до майбутньої зими. Опалювальний сезон у місті, як заявив міський голова Ігор Терехов, розпочнеться одразу, "щойно цього вимагатимуть погодні умови".

"Я впевнений, що ми витримаємо всі навантаження, адже ми серйозно готувалися. У нас є план А, план Б для того, щоб провести опалювальний сезон", — додав Терехов.

Тим часом у Києві опалювальний сезон розпочався ще 9 жовтня. За словами міського голови Віталія Кличка, тепло подають закладам соціальної інфраструктури, якщо є заявка від їхніх керівників. У квартирах же киян тепло з'явиться, коли на вулиці достатньо похолодає.

Нагадаємо, ООН обіцяє виділити Україні понад 120 мільйонів доларів для проходження зимового періоду. Фінансову допомогу від міжнародної організації роздадуть майже 900 тисяч осіб, які постраждали через війну. Також Фокус пояснював, від чого ще залежать тарифи на опалення в Україні.