Період теплих батарей: у Києві оголосили про старт опалювального сезону

Централізована система теплопостачання в Києві є однією з найбільших у Європі і на її запуск піде кілька днів. Тож без опалення, як вважає Віталій Кличко, кияни б почали масово використовувати електричні прилади для обігріву свого житла.

У Києві почнуть підключати до тепла всі житлові будинки міста. Опалювальний сезон 2023-2024 у столиці стартує 16 жовтня, повідомив у своєму Telegram-каналі мер Віталій Кличко.

Він пояснив, що вже з 17 числа синоптики прогнозують істотне зниження температури повітря, а щоб запустити всю централізовану систему теплопостачання, яка в Києві є однією з найбільших у Європі (з протяжністю теплових мереж близько 3 тисяч км), піде кілька днів.

"Тому рішення розпочати опалювальний сезон є цілком виправданим. Оскільки похолодання спонукало б до масового використання киянами електричних приладів для обігріву та перевантаження системи електропостачання", — зазначив Віталій Кличко.

За його словами, усі служби міста, які несуть відповідальність за старт і проходження опалювального сезону, працюють у посиленому режимі та забезпечують жителів столиці необхідними сервісами.

Опалювальний сезон: як підготувалася Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 13 жовтня заявляв, що готовність енергетики та комунальної інфраструктури до осінньо-зимового періоду наближається до 100%.

"Деякі громади вже почали вмикати тепло. В інших населених пунктах воно з'явиться найближчим часом відповідно до погодних умов", — сказав він.

За даними уряду, Україні вистачить вугілля для проходження опалювального сезону, а фахівцям уже вдалося відновити більшість пошкоджених енергооб'єктів.

Водночас у "Нафтогазі" розраховували, що новий опалювальний сезон у багатьох українських містах розпочнеться наприкінці жовтня — на початку листопада. Так, за словами глави компанії Олексія Чернишова, повноцінний відбір газу зі сховищ не почнеться раніше 1 листопада.

"Звичайно, регіональні особливості. Тому ми, як завжди, готові до того, що якісь міста почнуть опалювальний сезон у другій половині жовтня — на початку листопада", — сказав він.

Чернишов також зазначив, що "Нафтогаз" планує накопичити на осінньо-зимовий період 16,5 мільярда кубометрів газу.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, які області погано підготовлені до опалювального сезону. Як пояснив експерт Олег Попенко, це, в першу чергу, пов'язано з генерацією електроенергії. Також нагадаємо, ООН обіцяє виділити Україні понад 120 мільйонів доларів для проходження зимового періоду. Так міжнародна організація допоможе майже 900 тисячам людей, які постраждали через війну.