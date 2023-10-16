Жінки будуть у пошані: у Кабміні обіцяють збільшити зарплату українкам

Глава Міністерства економіки Юлія Свириденко вважає, що після війни Україна має бути державою без бар'єрів і без упереджень.

Кабінет міністрів України затвердив стратегію, яка допоможе знизити гендерний розрив в оплаті праці. План уряду вже реалізовується, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Так, до 2030 року чиновники планують скоротити розрив в оплаті праці чоловіків і жінок з 18,6% до 13,6%.

"Як і більшість розвинених країн світу, Україна взяла на себе зобов'язання подолати гендерний розрив в оплаті праці за найближчі сім років. Україна прийняла принципове рішення — розвиватися попри війну. І держава з цього шляху не звертає, незважаючи на те, що він інколи замінований, інколи доводиться долати його під обстрілами", — сказала перша леді України Олена Зеленська, яка також брала участь у тематичній пресконференції з Юлією Свириденко.

У рамках імплементації урядової програми планується досягти трьох ключових цілей:

удосконалити законодавство про рівну оплату праці;

сприяти подоланню стереотипів і дискримінації щодо професій за ознакою статі;

створити сприятливі умови для зручного поєднання сімейних і професійних обов'язків.

"Після перемоги Україна має стати країною без бар'єрів і без упереджень. Ми маємо побудувати її саме такою: інноваційною, спрямованою на людину та її потреби, відкритою до різноманіття. Рівність можливостей — це гарантія гармонійного розвитку держави та суспільства", — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Раніше Уповноважений з прав людини Павло Лубінець пояснив, чому в Україні взагалі існує гендерний розрив в оплаті праці. За його словами, чоловіки заробляють більше за жінок через дискримінацію.

"Удосконалення трудового законодавства, подолання стереотипів роботодавців, підвищення рівня мотивації жінок — головні засади того, щоб тенденція до скорочення гендерного розриву в оплаті праці в Україні стала стало сталою та незворотною", — наголосив він.

Нагадаємо, нещодавно Київський міжнародний інститут соціології на замовлення Інституту соціології НАН України провів опитування серед українців, які розповіли, якою має бути зарплата, щоб жити комфортно.

Також Фокус писав, чому до 2026 року середня зарплата в Україні зросте до 30 тисяч гривень.