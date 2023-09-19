Чоловіки чи жінки: хто з українців більше заробляє і чому

За словами омбудсмена Павла Лубінця, через систематичну дискримінацію та недооцінку праці українським чоловікам більше платять, ніж жінкам.

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Часто доводиться чути про те, що і жінки, і чоловіки мають заробляти однакові суми за одну й ту саму роботу. Звичайно, це логічно і справедливо, але в реальності все набагато складніше. Наприклад, в Україні розрив в оплаті праці між чоловіками і жінками становить 18,6% — це хоч і нижче світового показника, але більше, ніж у багатьох країнах Євросоюзу. Про це повідомив 18 вересня Уповноважений з прав людини Павло Лубінець.

Він також назвав основні причини того, чому українським чоловікам платять більше, ніж жінкам. За його словами, виною всьому систематична дискримінація і недооцінка праці жінок.

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"Удосконалення трудового законодавства, подолання стереотипів роботодавців, підвищення рівня мотивації жінок — головні засади того, щоб тенденція до скорочення гендерного розриву в оплаті праці в Україні стала стало сталою та незворотною", — написав він.

При цьому ще на початку вересня 2023 року в Міністерстві економіки повідомляли, що 2015 року різниця в зарплатах між чоловіками та жінками становила 26%, але цього року, за даними відомства, скоротилася до 18,6%. При цьому уряд хоче повністю позбутися цього розриву до 2030 року.

Зазначимо, днями Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), провела опитування, згідно з яким у 2024 році переважна більшість українських компаній (87%) підвищуватиме зарплату своїм співробітникам.

З них майже половина (46%) планує збільшити виплати до 10%, а 41% — від 10% до 20%. І тільки кожна сота компанія збирається скоротити колишній рівень зарплат, а 12% не хочуть ні знижувати, ні підвищувати виплати.

До слова, згідно з даними Соціологічного моніторингу "Українське суспільство", який провів Київський міжнародний інститут соціології на замовлення Інституту соціології НАН України, для комфортного життя українцям потрібно заробляти 12 750 гривень. Саме такої суми, як вважають наші співвітчизники, вистачить одній людині на місяць.

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Також Фокус уже писав, що протягом найближчих трьох років, як очікується, валовий внутрішній продукт (ВВП) зросте на 5-7,5%. Навіть всупереч інфляції виплати громадянам збільшуватимуться, тож уже 2026 року середня зарплата підросте до 30 тисяч гривень.