Українцям підвищують зарплати: як змінюється ставлення роботодавців до персоналу (дослідження)

Більшість компаній, присутніх на ринку праці, готові запроваджувати нові зміни для своїх співробітників у 2024 році.

Ринок праці в Україні поступово відновлюється від шоку війни. Позитивні зрушення почалися 2023 року, а вже наступного близько 65% українських роботодавців збираються відкривати нові вакансії та працевлаштовувати людей. Про це йдеться в дослідженні Європейської Бізнес Асоціації "Ринок праці під час війни".

Як зазначається в дослідженні, понад 80% бізнесів не планують скорочувати чисельність персоналу. Водночас 93% учасників дослідження підтвердили, що в їхніх компаніях у 2024 році збираються підвищити зарплату співробітникам.

Так, близько третини HR-фахівців повідомили, що керівництво їхніх компаній обіцяє підняти рівень зарплат на 10-15%. Що стосується зарплат у 2023-му, то майже половина компаній (47%) уже підвищила виплати своїм співробітникам на 10-15%.

Згідно з опитуванням, у бізнесі намічається дефіцит кадрів. Так, 55% компаній підтвердили, що вже відчувають дефіцит кадрів, 33% зазначили, що частково зіткнулися з дефіцитом, а ще 12% поки не відчувають його.

Більшість компаній планують відкривати вакансії та підвищувати зарплати у 2024 році Фото: Європейська бізнес асоціація

Цікаво, що на тлі дефіциту кадрів, найскладніше найняти на роботу:

менеджерів середньої та вищої ланки (директора, керівника);

фахівців вузького профілю;

фахівців зі знання англійської мови;

маркетологів, ІТ-фахівців, HR, секретарів, менеджерів з продажу;

юристів, аудиторів, адвокатів, фінансистів, логістів, бізнес-аналітиків;

інженерів, хіміків, фармацевтів, агрономів, мікробіологів;

слюсарів, механіків;

виробничий персонал;

робітників у магазини: кухарів, пекарів;

обслуговуючий персонал.

Водночас роботодавці запроваджували деякі зміни у 2023 році. Наприклад:

підвищували зарплати співробітникам — про це повідомили 76% респондентів;

збільшували функціонал і наймали нових співробітників — про що розповіли 51% респондентів;

заморозили бюджети на розвиток, навчання та утримання персоналу — про це повідомили 21% респондентів;

скорочували персонал — за даними 8% респондентів;

не виплачували бонуси і преміальні — за інформацією 4% респондентів;

а ще 1,5% респондентів поінформували про зменшення рівня заробітної плати.

Також HR-фахівці розповіли, які зараз є проблеми на ринку праці України:

дефіцит талантів;

мобілізація;

бажання працювати віддалено;

відтік кваліфікованих кадрів за кордон;

вигорання і втома співробітників.

До слова, раніше в Європейській Бізнес Асоціації говорили, що мобілізація негативно впливає на ринок праці в Україні, оскільки в більшості регіональних компаній до 20% працівників служать у ЗСУ. Також нагадаємо, що голова правління Ліги банків України Олена Коробкова заявила, що рівень реальних зарплат повернувся до показника початку 2022 року.