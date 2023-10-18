Вино в Україні у 2024 році подорожчає: що вплине на вартість напою

Законопроєкт про виноград та продукти виноградарства, прийнятий Радою за основу, підвищить вимоги та посилить контроль над виробництвом вин в Україні. Відтак ціни на цей алкоголь зростуть, чому сприятимуть й інші фактори, кажуть опитані Фокусом фахівці.

Сьогодні українці на полицях супермаркетів можуть знайти вітчизняні вина хорошої якості, проте вони недешеві. І ставатимуть ще дорожчими. Про це пише Фокус у новій статті "Неякісні вина зникнуть з полиць. Що планують змінити для виноробів України".

Якість українських вин стає все кращою, продукція наших виноробів поступово виходить на міжнародний ринок, розповів Фокусу винороб Іван Плачков. Так, пляшка "Каберне 2020" його сімейної виноробні "Колоніст" коштує 245 грн, "Сухолиманського 2020" — 222 грн. Пляшка Шардоне WHITE PUZZLE, виготовлена на виноробні його українського колеги "Don Alejandro Winery", коштує 440 грн, а METAMORPHOSA — 760 грн.

Винороб Іван Плачков певен: якість українських вин стає все кращою Фото: facebook.com

"Вино, що коштує менше 100 – 110 грн, краще не вживати, — каже Фокусу голова ГС "Укрсадвинпром" Володимир Печко. — Люди мають розуміти, що вино має робитися з виноградного соку, крім того, є речі, без яких ми не можемо розлити вино в пляшку – сама пляшка, корок, етикетка, контретикетка, ковпачок, акцизка, все це приклеїти – все коштує грошей. Єдине, за рахунок чого можна здешевити продукт – якість. Звісно, це стосується й іноземних виноробів. Їх вино має коштувати не менше 250 – 300 грн, з урахуванням того, що з Франції чи Італії вино треба довезти".

За його словами, українців чекає подорожчання алкогольних напоїв. Це пов’язано зокрема з підвищенням вимог до продукції вітчизняних виноробів, закладених в урядовому законопроєкті №9139 про виноград та продукти виноградарства, проголосований за основу.

"Він враховує вимоги міжнародних правил виробництва продуктів виноградарства та виноробства та імплементації положень ЄС щодо ведення виноградарства та виноробства, енологічних практик, виробництва ароматизованих винних продуктів, використання і захисту географічних зазначень вин, ароматизованих винних продуктів та контролю у сфері виноградарства та виноробства", — зазначив Фокусу Володимир Зубар, керуючий партнер юридичної фірми "Юрлайн".

В Україні очікується витіснення дешевих українських вин імпортним спиртним

Крім того, учасники ринку активно опрацьовують зміни до закону №481 про обіг спирту, що посилює контроль за торгівлею алкоголем, що також впливатиме на ціну, додав він. Окрім законодавчих змін, вироблені в Україні алкогольні напої дорожчатимуть, що пов’язано зі зростанням собівартості виробництва, в тому числі, енергоносіїв.

"Ціна на вино збільшуватиметься, тому що все зараз дорожчає: і пляшка, і діжка, і пальне, і зарплата", — додали в "Укрсадвинпромі".

Законопроєкт №9139 призведе до виробництва більш якісної продукції нашими виноробами, переконаний Печко. Натомість дешеві і нижчої якості поступово витіснятимуться імпортними.

В Україні дорожчають всі складові пляшки вина - від корка до зарплати працівникам, кажуть експерти Фото: pexels.com

"Проблема якості недорого вина полягає у його ціні. Дуже важко поєднати якість продукту і його невисоку ціну. Коли запрацюють запропоновані проєктом закону механізми, слід очікувати зменшення сегменту вітчизняного недорого вина за рахунок збільшення імпортних вин. В цілому споживач виграє від появи на полицях більш якісних вин. На мій погляд, кількість великих українських виробників зменшиться. І як наслідок збільшиться частка імпортного вина на полицях наших магазинів", — сказав Володимир Зубар.

Нагадаємо, дешевого алкоголю, як і тютюну, українці не побачать. Це пов’язано із зобов’язанням України перед ЄС поступово через акцизи за десять років прирівняти ціни на алкоголь та тютюн до європейських, зауважив економіст Андрій Новак.

Також Фокус писав, що уряд хоче підвищити мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв на 11 — 71%. За словами економіста Бориса Кушнірука, Кабмін, встановлюючи мінімальні ціни на алкоголь, контролює сплату податків — з одного боку, і прибирає з ринку неякісну продукцію — з іншого.