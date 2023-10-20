Мільярди для пенсій: звідки Україні брати кошти для здійснення усіх соцвиплат

У 2023 році український бюджет підтримують донори – країни Євросоюзу та США. Якою є роль міжнародної підтримки і скільки коштів вже отримала Україна цього року?

За січень-вересень Україна отримала 32,65 млрд доларів фінансової допомоги, з них від ЄС — 14,66 млрд дол (кредити), від США — 9,75 млрд дол (гранти). Про це пише Фокус у новій статті "Гроші для України. Чому фінансова підтримка країни може скоротитися та чим це небезпечно".

Експерти кажуть: кошти від партнерів вкрай необхідні, щоб покрити дефіцит державного бюджету – спрямувати їх на пенсії, соцвиплати, зарплати бюджетникам і держслужбовцям, сплатити видатки на освіту та медицину тощо.

"Фінансова допомога від ЄС та США – це основна причина, чому в умовах війни країна веде відносно нормальний спосіб життя, без гіперінфляції, втрати заощаджень, збереження значних бюджетних витрат з підтриманням на пристойному рівні соціальних видатків", — зазначив у коментарі Фокусу виконавчий директор CASE Ukraine Дмитро Боярчук.

Економіст Центру економічної стратегії Максим Самойлюк каже, що усі власні надходження держави йдуть на оборону, фінансова допомога ж дозволяє покривати усі невійськові видатки — соціалка, освіта, медицина тощо. Окрім того, гроші від країн-партнерок дозволяють НБУ тримати під контролем валютний курс.

"Роль міжнародної допомоги є ключовою, оскільки ми наразі маємо від’ємний торговельний баланс (імпортуємо більше товарів та послуг, ніж експортуємо); тож тільки завдяки фінансовій допомозі ми змогли сформувати рекордні міжнародні резерви та мати стабільність на валютному ринку з переходом від фіксованого до керованості гнучкого курсу, що є важливим і позитивним кроком", — вважає Самойлюк.

Цього року Україна вже отримала майже 10 млрд доларів від США Фото: Facebook / НБУ

За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, економіка України не генерує і не може генерувати необхідні доходи задля забезпечення всіх потреб. "Допомога і кредити, що надходять, заходять у золотовалютні резерви та виступають компенсатором дефіциту платіжного балансу", — каже Андрій Шевчишин.

Загалом у 2023 році Україна має отримати від партнерів не менше 42 млрд. доларів, кажуть в Нацбанку. "За підсумками цього року міжнародна допомога сягне 42 млрд дол. Міжнародна підтримка залишатиметься дуже важливою для збереження макрофінансової стабільності і в наступні роки. Україні необхідно продовжувати успішну співпрацю з МВФ та іншими міжнародними партнерами", — йдеться у повідомленні НБУ.

Раніше Фокус писав, що в українському бюджеті на 2024 рік буде суттєвий дефіцит. Попри міжнародну підтримку, країні знадобиться ще 42 мільярди доларів фінансової допомоги, щоб покрити дефіцит бюджету.

Нагадаємо, глава місії МВФ в Україні Гевін Грей заявив, що боргова ситуація України є стійкою. За його словами, такий висновок пояснюється тим, що є зобов'язання влади України дотримуватися виваженої фіскальної позиції, а також є зобов'язання донорів і далі підтримувати Україну.