Захід втомився від війни? Скільки мільярдів виділять країни-партнери Україні в 2024 році

Щоб валютний курс в Україні не перетнув позначку 50 гривень за долар, а пенсіонери та бюджетними вчасно отримували виплати, уряду необхідно мати гарантії від країн-партнерів щодо надання фінансової допомоги та кредитів у 2024 році. Скільки коштів зможе отримати Україна?

Сподівання уряду на наступний рік – отримати допомогу від партнерів на рівні не менше 42 млрд доларів. Проте залучати грошову підтримку від партнерів стане складніше. Про це пише Фокус у новій статті "Гроші для України. Чому фінансова підтримка країни може скоротитися та чим це небезпечно".

Міністр фінансів Сергій Марченко нещодавно у коментарі Reuters розповів, що Україні все важче отримати фінансову підтримку: увага офіційних осіб у країнах-донорах зосереджується на майбутніх виборах, а геополітична напруженість зростає. Опитані Фокусом економісти кажуть, що це правда: залучати кошти наступного року уряду буде важче, ніж цьогоріч.

"Платники податків інших країн хочуть ці кошти на свої потреби, а не на незрозумілі геополітичні задачі. А політики залежні від виборів, парламентських та президентських. Тому вони повинні оглядатись на думку виборців. Рано чи пізно ця допомога суттєво зменшиться в обсягах", — вважає виконавчий директор CASE Ukraine Дмитро Боярчук. Він пояснив: гарантованим є надходження у 2024 році лише коштів від Євросоюзу. Щодо підтримки з боку США, то поки що її не затвердили. "На 2024-й рік ми отримаємо левову частку необхідної допомоги, і це знову США та ЄС. Але вже зараз видно, що цей процес стає дедалі складнішим. Ймовірно, що на 2025-й рік нам треба буде думати про інші ресурси", — каже Боярчук.

Економіст Центру економічної стратегії Максим Самойлюк зазначив, що у держбюджет на 2024 рік закладено близько 46,2 млрд доларів іноземної фіндопомоги (якщо рахувати за курсом 36,6). "Це кошти, які наш уряд планує отримати від США, ЄС, МВФ та інших донорів. Втім, з великих пакетів допомоги реально затвердженою є тільки допомога МВФ; кошти від ЄС мають надходити за програмою Ukraine Facility, яка ще узгоджується", — каже експерт. Він зауважив, що ключові донори України незмінні – це США та ЄС. "Фінансування ЄС наразі узгоджується і неприємних сюрпризів там не має бути; що буде з фінансуванням від Штатів — побачимо, втім, адміністрація Байдена публічно налаштована на те, щоб забезпечити це фінансування", — каже Самойлюк.

Економіка України не генерує стільки коштів, щоб покрити усі необхідні видатки, а отже, Україна залежить від фіндопомоги партнерів

Як повідомив Фокусу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, Україна не може забезпечити всі необхідні витрати власними силами. А отже, надходження фінансів від партнерів – критично важливе питання. "Падіння виробництва, зупинка бізнесу, блокування портів, біженці — фактори, які не дозволяють забезпечити бюджетні надходження. При цьому, в умовах воєнних дій витрати ще більше зросли, відповідно, навіть з працюючою економікою без зовнішньої допомоги не було б можливості забезпечити всі витрати та стабільність системи", — зазначив Шевчишин.

Нагадаємо, у проєкт держбюджету на 2024 рік закладено зміни у розмірі соціальної допомоги, яку виплачують на дітей та людям з інвалідністю.

Раніше Фокус писав, що новий пакет фінансування від Байдена включає 60 млрд доларів для України.