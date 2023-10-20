Перерахунок пенсій в Україні: кому підвищать виплати на кілька тисяч гривень

З початку наступного року пенсійні виплати збільшаться, а їхні розміри залежатимуть від умов виходу на заслужений відпочинок. Очікується, що перерахують як мінімальні, так і максимальні пенсії.

З 1 січня 2024 року в Україні відбудеться збільшення розміру пенсій для чотирьох категорій українців. Ці зміни стосуватимуться тих, хто отримує максимальні та мінімальні пенсії, має право на додаткові виплати за довгий стаж і тих, хто виконав умови за стажем і досяг віку 65 років. Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA. Підвищення торкнеться щонайменше кількох мільйонів пенсіонерів.

Однак варто зазначити, що розмір збільшення залежатиме від умов, на яких українці вийшли на заслужений відпочинок.

Українці з мінімальними пенсіями. Люди, які нині претендують на мінімальну пенсію, отримуватимуть додаткові виплати з 1 січня. Їхня пенсійна допомога збільшиться з 2093 до 2361 гривень.

Українці з максимальними пенсіями. Такі виплати збільшаться одразу на кілька тисяч гривень. Зараз українці з максимальними пенсіями отримують 20 930 грн. А з нового року їхні виплати збільшаться вже до 23 610 грн.

Українці зі стажем понад норму. В Україні передбачена доплата до пенсії в розмірі 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних за кожен додатковий рік відпрацювання. Для чоловіків необхідно мати стаж у 35 років, а для жінок — 30 років. Починаючи з 1 січня, надбавка за кожен рік збільшиться з 20,9 до 23,6 гривень.

Українці, які виконали норму за стажем і досягли 65-річчя. Відповідно до закону, пенсія для таких українців має становити не менше 40% мінімальної зарплати. З 1 січня мінімальна зарплата збільшиться з 6700 до 7100 гривень. Відповідно, гарантований розмір пенсії для цих громадян збільшиться з 2680 до 2840 гривень.

Нагадаємо, Фокус писав, що 2023 року в Україні тричі провели індексацію пенсійних виплат: у березні, квітні та липні. Завдяки цьому середній розмір пенсій за дев'ять місяців цього року зріс на 728 гривень — до 5 350 гривень.

Крім того, ми повідомляли, що індексація пенсій у 2024 році здійснюватиметься за новим механізмом.

Також раніше президент України Володимир Зеленський розповів, як зміняться пенсії та зарплати у 2024 році.

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