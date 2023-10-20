Пенсія по інвалідності: хто з українців може її отримати, які умови

В управлінні Пенсійного фонду Україні зазначили, що призначення такого виду виплат не залежить від того, коли саме настала інвалідність.

Українська система пенсій включає різні категорії, одна з них – це пенсія по інвалідності. В Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснили, які умови призначення такого виду пенсії.

У повідомленні зазначають, що пенсія по інвалідності призначається у разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності страхового стажу, передбаченого статтею 32 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Окрім того, додали, що призначення такого виду виплат не залежить від того, коли саме настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на неї чи після її припинення.

В управлінні наголошують, що причина, група, час настання інвалідності та строк, на який встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством.

За інформацією у дописі, особи, яким установлено інвалідність, мають право на пенсію залежно від групи інвалідності, за наявності певного страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією.

"Така пенсія призначається на весь строк встановлення інвалідності", — додають в управлінні Пенсійного фонду України.

Зазначають, що особам, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України № 1058-IV, пенсії по інвалідності призначаються довічно.

Для того, щоб пенсію по інвалідності призначили з дня встановлення групи, треба звернутися до органів Пенсійного фонду України не пізніше як через три місяці з дня встановлення інвалідності.

"У разі пропущення цього терміну такий вид пенсії призначається із дня звернення", — наголосили у повідомленні.

Інвалідність, що настала в період військової служби: деталі

В управлінні підкреслюють, якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби або внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції Гідності), у особи, яка звернулася за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року, то пенсія по інвалідності призначається незалежно від наявності страхового стажу.

Нагадаємо, раніше OBOZ.UA повідомив, що з 1 січня 2024 року в Україні відбудеться збільшення розміру пенсій для чотирьох категорій українців. Ці зміни стосуватимуться тих, хто отримує максимальні та мінімальні пенсії, має право на додаткові виплати за довгий стаж і тих, хто виконав умови за стажем і досяг віку 65 років.