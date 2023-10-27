Наслідки війни: як РФ спровокувала банкрутство агропідприємств в Україні

Сільське господарство України через повномасштабну війну залишилося без великої кількості підприємств, але все ж у цій сфері ще залишаються передумови для відновлення довоєнних обсягів виробництва.

За підсумками 2022 року кількість чинних підприємств у галузі сільського, лісового та рибного господарства в Україні знизилася з 51,8 тисячі до 35,6 тисячі. Це найбільше зниження з 2012 року, повідомляє пресслужба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

За даними держструктури, кількість підприємств, які займалися рослинництвом — вирощування однорічних і дворічних культур — зменшилася у 2022 році із 40,6 тисяч до 28 тисяч. Менше стало і фірм, які вирощували багаторічні культури — з 1,6 тисячі до 1,1 тисячі.

До 2,6 тисячі знизилася кількість підприємств із тваринництва (було 3,7 тисячі підприємств), а фірм зі змішаним сільським господарством залишилося всього 616 (замість майже тисячі).

Щодо підгалузей, то тут наймасштабніші втрати зафіксовано серед підприємств із вирощування рису. В Інституті зазначають, що їх залишилося всього вісім, а також:

фірм із вирощування прядив'яних культур — залишилося 10 підприємств;

підприємств, які вирощують овочі, баштанні культури, коренеплоди та бульбоплоди — стало менше на 38,3%;

кількість компаній із вирощування винограду знизилася на 37,4%.

"Сільське господарство України втратило істотну кількість підприємств, але все ж таки зберігає досить потужний підприємницький потенціал для відновлення довоєнних обсягів виробництва", — сказано в повідомленні.

Водночас кількість фізичних осіб-підприємців в АПК, то тут теж відбувається спад, причому практично в усіх сферах діяльності. Але все ж ФОП дещо рідше закривали свій бізнес, навіть попри війну. Так, їхня кількість з 2022 року знизилася всього на 11-15%.

При цьому з'являлися нові компанії, які вирощують ягоди, горіхи та інші плодових дерева і чагарники. У цій сфері зростання становило до 387 осіб (+2,4%), а у сфері пряних, ароматичних і лікарських рослин — до 58 осіб (+3,6%).

Зазначимо, у вересні у Верховній Раді повідомили, що агропромисловий комплекс країни за понад рік повномасштабної війни зазнав збитків на 40,2 мільярда доларів. Як пояснив голова комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, підтверджені прямі збитки аграрної галузі перевищили 8,7 мільярда доларів.