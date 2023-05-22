Україна скорочує обсяги агровиробництва: у Мінагро озвучили масштаб проблеми

Як пояснив перший заступник голови міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, на тлі обмежень у роботі зернового коридору Україна змушена експортувати більше агропродукції до країн ЄС.

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Попри те, що український агросектор швидко адаптується до складних викликів в умовах війни, 2023 року аграрне виробництво знизиться на 10% порівняно з 2022 роком. При цьому продуктивність, експорт та внутрішній ринок буде збережено, повідомляють у Міністерстві аграрної політики та продовольства.

Так, за словами першого заступника голови міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, через обмеження у роботі зернового коридору Україна змушена експортувати більше агропродукції до країн ЄС, тому останні тижні були важливими для збереження експорту української продукції.

Він також зазначив, що рішення Європейської комісії про продовження на ще один рік нульових мит на експорт з України є дуже позитивним сигналом та підтримкою.

Чому аграрії обробляють менше земель, ніж раніше

Як пояснив Фокусу у березні 2023 року президент Українського Клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Петро Мельник, скорочення посівних площ в Україні відбувається через такі фактори:

тимчасова окупація частини території України;

ведення активних бойових дій;

забруднення територій вибухонебезпечними предметами;

знаходження земель поруч із кордоном Росії та Білорусі.

Але це далеко не єдина причина, що вплине на майбутній урожай українських аграріїв.

"Через низьку ціну на основні сільськогосподарські культури на внутрішньому ринку цього року аграрії мають значні фінансові складнощі. Проте все одно проводитимуть посівну на всіх своїх територіях, швидше за все, без дотримання необхідних технологічних процедур, що позначиться на рівні врожайності", — відзначив Петро Мельник.

За його словами, у 2023 році очікується зменшення посівних площ під зерновими культурами на 2,4 млн до 8,7 млн га, і збільшення під олійними, відповідно , на 2,4 млн до 9,7 млн га.

Раніше Фокус розповідав, кого з українців звільнили від сплати податків за землю за 2021-2022 роки. Також нагадаємо, що станом на початок квітня українські аграрії засіяли понад 500 тисяч гектарів землі.