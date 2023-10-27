Масштабний перерахунок пенсій в Україні: назвали новий розмір виплат

Як зазначають журналісти, наступного року бюджет Пенсійного фонду буде складати 322 млрд грн. Цієї суми вистачить на індексацію, але різкого підвищення виплат не буде.

На українців незабаром чекає черговий перерахунок пенсій. Завдяки новому способу індексації пенсії підвищать до 6 000 грн. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як зазначає "Обозреватель", з червня 2022 року до червня 2023 року середня пенсія збільшилася на 874 грн. Такими темпами вже до кінця 2023-го середня пенсія становитиме лише 5 496 грн. А за минулий рік зросте на 500 грн.

"Тобто підвищення буде менш відчутним після запровадження нового методу розрахунку, ніж до нововведень", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що наступного року бюджет Пенсійного фонду становитиме 322 млрд грн. Цієї суми вистачить на індексацію. Але різкого підвищення пенсійних виплат не буде.

Виплати обіцяють підвищити усім, хто вийшов на пенсію не раніше ніж три роки тому.

Також у новому році проведуть підвищення прожиткового мінімуму. Через це зросте:

мінімальна пенсія;

максимальна пенсія;

виплата для тих, хто має наднормативний стаж.

Вже із січня 2024-го року мінімальну пенсію в Україні підвищать з 2 093 до 2 361 грн. Максимальну пенсію збільшать із 20 930 до 23 610 грн.

За стаж наднорму доплачуватимуть замість 20,9 грн за кожен додатковий рік до 23,6 грн.

Окрім того, з урахуванням закладених прогнозів, за 2022, 2023 та 2024 роки ціни зростуть на 52,2%.

Тобто лише для того, щоб наступного року підвищення пенсій компенсувало зростання цін, мінімальна виплата має становити 2 944 грн. А натомість пенсіонери отримуватимуть лише 2361 грн.

Отже, лише для того, аби 2024 року підвищення пенсій компенсувало зростання цін, мінімальна виплата має становити 2 944 грн. А натомість пенсіонери отримуватимуть лише 2 361 грн.

Нагадаємо, Фокус писав, що у 2023 році в Україні тричі провели індексацію пенсійних виплат: у березні, квітні та липні. Завдяки цьому середній розмір пенсій за дев'ять місяців цього року зріс на 728 гривень — до 5 350 гривень.