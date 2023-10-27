У три етапи: Кабмін збільшив оплату в "Армії відновлення"

За рішенням уряду, оплату праці безробітних у рамках проєкту "Армія відновлення" збільшено до 10 тисяч гривень.

У рамках проєкту "Армія відновлення" в Україні за виконання виконання суспільно корисних робіт тепер платитимуть у півтора раза більше. За місяць сума оплати праці становитиме до 10 050 грн. Про рішення Кабміну, ухвалене в п'ятницю, 27 жовтня, повідомляють на сайті Міністерства економіки.

Проєкт "Армія відновлення" був запущений урядом рік тому, щоб забезпечити зайнятість людям, які залишилися без роботи. Відсьогодні безробітні, зайняті на громадських роботах у рамках проєкту, отримували за свою працю мінімальну зарплату — 6700 гривень.

"За майже рік існування цього проєкту до таких робіт було залучено понад 62 тисячі безробітних у 19 регіонах. Сьогодні ми ухвалили рішення про збільшення оплати праці в півтора раза", — повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Скільки платитимуть в "Армії відновлення"

Згідно з рішенням Уряду, місячна зарплата в рамках проєкту буде збільшена в три етапи:

з 1 листопада 2023 року — 10 050 грн;

з 1 січня 2024 року — 10 650 грн;

з 1 квітня 2024 року — 12 000 грн.

Які види робіт виконує "Армія відновлення"

На які саме роботи направляти "Армію відновлення", визначає керівництво областей залежно від потреб регіону. Вакансії повідомляють центрам зайнятості, які пропонують їх безробітним, що стали на облік. Під час найму на роботу укладається строковий трудовий договір.

Найчастіше безробітним пропонують такі види зайнятості:

забезпечення життєдіяльності постраждалих унаслідок бойових дій;

розвантаження, розфасовка і доставка гуманітарної допомоги;

соціальні послуги для ВПО;

плетіння маскувальних сіток;

консервування продукції, приготування їжі для потреб ЗСУ;

пошиття та ремонту військової форми та амуніції;

догляд за пораненими військовослужбовцями в госпіталях і лікарнях;

розбір завалів, відновлення та ремонт зруйнованого внаслідок російських атак житла;

розчищення транспортних шляхів, пошкоджених унаслідок бойових дій;

будівництво блокпостів;

будівництво, ремонт та облаштування укриттів і сховищ цивільного захисту;

зміцнення дамб;

заготівля дров для потреб ЗСУ та населення.

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