Кількість вакансій збільшується: у яких регіонах найбільший попит на працівників

Протягом останніх декількох місяців кількість відкритих вакансій на українському ринку праці збільшується. Тим часом у службі зайнятості стурбовані дефіцитом робочої сили через міграцію населення. Так, якщо минулого року на одну вакансію претендувало 9 осіб, то на сьогодні – 2.

Попри непросту економічну ситуацію в Україні попит роботодавців на працівників зростає. Лише з липня до вересня кількість вільних робочих місць на ринку зросла на 20 тисяч. Про це повідомляють у Державному центрі зайнятість.

Найбільше працівників через службу зайнятості шукають у Києві та Львівській області – по 11 тисяч вакансій. Також найбільше вакансій зареєстровано у:

Дніпропетровській області – 5 тис.;

Київській області – 4 тис.;

Одеській області – 4 тис.

Близько 20% вільних робочих місць налічується на підприємствах переробної промисловості, ще 16% — в гуртовій та роздрібній торгівлі. Окрім цього, у службі зайнятості зареєстровано 10% вакансій у сфері освіти, стільки ж – на транспорті та пошті. Ще 8% вакансій налічувалася у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги.

Переважно роботодавці шукають швачок, слюсарів, електрогазозварників, пекарів, столярів та малярів. Близько 18% вільних робочих місць наявно для водіїв, токарів, трактористів, фрезерувальників машиністів тощо.

Для вчителів, вихователів, фармацевтів, лікарів та інженерів наявно 14% від всіх вакансій, а для працівників сфери послуг – 15%.

Також наприкінці серпня у Державному центрі зайнятості повідомляли, що середня зарплата, яку пропонують роботодавці, становить 11 тис. грн. Так, керівникам та менеджерам у середньому пропонують зарплату у розмірі 13 тис. грн, кваліфікованим робітникам з інструментом – 12 тис. грн. Тим часом працівникам сфери торгівлі та послуг у середньому пропонували 11 тис. грн.

У службі зайнятості припускають, що Україна вже найближчим часом може зіткнутися із дефіцитом робочої сили за деякими професіями. Причиною цьому стала міграція українців за кордон.

"Враховуючи значні обсяги міграції населення за кордон, ринок праці вже найближчим часом зіткнеться з дефіцитом робочої сили. Наразі у Львівській області та м. Києві кількість вакансій суттєво перевищує чисельність осіб, які шукають роботу за сприяння служби зайнятості. Найбільший дефіцит кадрів спостерігається у переробній промисловості та будівництві", — йдеться у повідомленні.

Так, якщо в аналогічний період минулого року на одну вакансію претендувало 9 осіб, то на сьогодні лише двоє.

Нагадаємо, згідно з результатами опитування міжнародного агентства з працевлаштування, станом на початок квітня майже 40% українців, які виїхали до Польщі, не планують повертатися в Україну. Більшість з тих, хто виїхав, влаштувалися на роботу у сусідній державі.

Окрім того, з 1 січня українці отримують менший розмір максимальної допомоги з безробіття. Замість 9 750 грн максимальна виплата становить 6 700 гривень. Мінімальна допомога з безробіття зменшилася з 1 800 грн до 1 000 грн.