Єврокомісія надасть нову фіндопомогу Україні: скільки та на що витратять гроші

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, на яких умовах Україна отримає понад 300 мільйонів євро від Єврокомісії.

Україна отримає від Єврокомісії 335 мільйонів євро фінансової допомоги. Гроші буде надано в межах програми "Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ", повідомив 31 жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Із відновленням нам активно допомагають наші партнери. Зокрема, сьогодні затверджуємо угоду про фінансування програми "Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ". Після її підписання Єврокомісія виділить 335 мільйонів євро допомоги", — сказав він.

Глава Кабінету Міністрів України розповів, що за ці гроші буде профінансовано:

відновлення інфраструктури, зокрема енергетики;

допомога бізнесу;

антикорупційні заходи;

захист навколишнього середовища;

цифровізація.

"Спасибі європейським союзникам за те, що вони завжди поруч", — наголосив Денис Шмигаль.

Допомога від Світового банку: скільки виділять Україні

27 жовтня стало відомо, що Україна отримає 1,2 мільярда євро фінансової допомоги від Європейського банку. Ці гроші виділяються під гарантії японського уряду.

За словами Дениса Шмигаля, отримані кошти спрямують на соціальний захист сімей і дітей, на соціальний захист людей із інвалідністю і профінансують інші важливі соціальні програми.

Водночас 27 числа ЗМІ повідомили, що Угорщина та Словаччина виступають проти створення спеціального Українського фонду в 50 мільярдів євро. Прем'єри цих двох країн під час саміту лідерів Європейського Союзу в Брюсселі сказали, що не підтримують політику ЄС щодо України.

Глава угорського уряду Віктор Орбан заявив, що хоче "серйозних обґрунтованих пропозицій", які б пояснили, навіщо Україна потребує фінансової підтримки. А новообраний прем'єр Словаччини Роберт Фіцо впевнений, що в Україні існує корупція.

Зазначимо, нещодавно в Міністерстві фінансів розкрили дані про те, як фінансувався бюджет у 2023 році. Найбільшим джерелом фінансування залишається макрофінансова допомога від Європейського Союзу. Також Фокус пояснював, коли рівень доходів нашої країни повернеться на довоєнні показники.