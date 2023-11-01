ЄС готує 12 пакет санкцій проти Росії: які обмеження передбачаються

Пропозиція наступного пакета санкцій проти Росії може бути оголошена вже наступного тижня. Обмеження торкнуться як імпорту, так і експорту.

Євросоюз збирається ввести нові санкції проти Росії. У новому пакеті передбачається введення обмежень на торгівлю товарами сукупною вартістю близько 5 млрд євро. Про це пише Bloomberg.

За інформацією журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Юзвака, пропозиція щодо наступного пакета санкцій може бути оголошена вже наступного тижня.

Джерела видання зазначають, що у новому пакеті санкцій готуються обмеження на експорт зварювальних машин, хімікатів та інших технологій, які використовуються у військових цілях.

"Також розглядаються заборони ліцензії на програмне забезпечення та обмеження на імпорт невеликої кількості оброблених металів і виробів з алюмінію, будівельних виробів, транспортних товарів і алмазів", — йдеться у матеріалі.

Санкції можуть торкнутися як імпорту, так і експорту. Втім заборона на імпорт діамантів залежати від рішення групи країн "Великої сімки" щодо контролю за їх переміщенням через кордони. Зазначається, що таке рішення повинне буде ухвалене вже найближчим часом.

Bloomberg пише, що 12-й пакет санкцій також спрямований на те, щоб ускладнити Росії ухилятися від існуючих санкцій за допомогою третіх країн. Зокрема, таким чином в обхід вже запроваджених обмежень Росія отримує технології та компоненти, які вона використовує у війні.

Серед іншого, у ЄС обговорюють покращення механізму санкцій проти російської нафти, яка попри обмеження торгується вище цінового ліміту у 60 доларів, та боротьбу із "тіньовим" флотом Росії. Очікується, що нові санкції торкнуться понад 100 осіб та 40 компаній.

Санкції проти Росії

Останній пакет санкцій проти Росії був погоджений послами Євросоюзу наприкінці червня цього року. Він також включав заходи, які були спрямовані на протидію обходу Росією вже запроваджених санкцій.

У серпні США вирішили запровадити санкції проти Російської академії наук та її структур. Санкційні механізми поширилися й на Інститут фізики твердого тіла імені Ю.А. Осип'яна та Інститут загальної фізики імені А.М. Прохорова. Обмеження також не оминули двох російських контейнерних кораблів — Sasco Angara і Paramushir.

Також наприкінці літа Сполучені Штати заявили про розширення пакета санкцій та запровадження обмежень проти 11 фізичних осіб і двох російських компаній.

Тим часом українська служба безпеки повідомляла про запровадження санкцій проти 4 тис. компаній Росії та арешт активів російських олігархів протягом 2022-2023 років на майже 190 млрд гривень.

Окрім того, у вересні проти Росії запровадив нові санкції уряд Британії. Причиною цьому стали проведення ними "виборів" на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, під час зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками III саміту Європейської політичної спільноти Володимир Зеленський заявив, що нові економічні важелі впливу проти РФ розгортаються дещо повільніше, але їх реально застосувати у новому санкційному пакеті.

Також нещодавно політолог Володимир Фесенко розповідав Фокусу, чи є ефект санкцій проти Росії. Власне, якби Росія не обходила санкції через треті країни, то вони могли нести кращий накопичувальний ефект.