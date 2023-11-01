Отримав гроші на картку – плати 6%: навіщо депутати пропонують новий податковий режим

У Раді збираються розглянути новий законопроєкт №10166, який пропонує таксистам, няням, кур’єрам та сантехнікам відбілити свої доходи – зареєструватися та сплачувати податки без реєстрації ФОП.

Зареєстрований в парламенті проєкт закону №10166 пропонує створити новий податковий режим для неофіційно зайнятих осіб із базовою ставкою 6% від доходу. Головною перевагою такого спецрежиму є низька ставка податку та максимальна автоматизація – банк буде сам знімати зі спецрахунку підприємця необхідну до сплати суму податку. Про це пише Фокус у новій статті "Всім вийти з тіні: чому в Раді пропонують кур’єрам, швачкам і таксистам платити новий податок".

"На сьогодні ФОП на 3 групі оподаткування без найманих робітників сплачує: єдиний податок 3% або 5%; ЄСВ за себе; ПДВ, за умови що він зареєстрований як платник ПДВ. Додатково, якщо є наймані робітники: ПДФО 18%, утриманий із заробітної плати; військовий збір 1,5%, утриманий із заробітної плати; ЄСВ за робітника; лікарняні за 5 днів, якщо працівник захворів. А при запропонованій системі оподаткування наймані працівники не передбачаються і встановлюється тільки єдиний податок розміром у 6 %. На мою думку, ФОП, як працювали на старій системі оподаткування, так і залишаться, оскільки ці нововведення більше стосуються самозайнятих осіб, які не сплачують податки", — прокоментував Андрій Шабельніков, керівний партнер АО "EvrikaLaw".

В разі ухвалення проєкту №10166 таксисти зможуть працювати за правилами нового податкового режиму зі сплатою 6% від доходу Фото: Информатор

Новий режим, що пропонується законопроєктом №10166, можуть використовувати лише деякі особи, зайняті у сфері послуг. Йдеться про кінологів, нянь, медсестер, осіб, що здійснюють догляд за хворими, проводять хатні роботи, кур’єрів, водіїв таксі, сантехніків та електриків, майстрів-ремонтників, фотографів. Загалом у проєкті 20 видів діяльності.

"Проєкт стосується суб’єктів умовного "мікропідприємництва", які при цьому не зареєстровані як ФОП і їхня діяльність є нерегулярною, у тому числі через онлайн-платформи типу сайтів вивчення мов, застосунків Bolt, Glovo, Uklon, Kabanchik — служб пошуку виконавця ремонтних робіт тощо: таксистів, працівників служб кур’єрської доставки, спеціалістів з догляду за дітьми, домашніх працівників (няні, садівники, покоївки), репетиторів, кінологів, працівників сфери краси тощо", — коментує партнер ЮК Winner Ігор Ясько.

Використовувати новий режим можна буде за деяких умов:

особа не використовує працю найманих робітників;

обсяг доходу особи на спецрахунок протягом календарного року не перевищує 153 розміри мінімальної заробітної плати (у 2023 році — 1 025 100 грн);

якщо особа здійснює розрахунки за виконані роботи або надані послуги виключно з використанням реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій, за винятком осіб, які провадять окремі види діяльності виключно шляхом отримання доступу до цифрових платформ і повідомили оператора цифрової платформи про застосування спеціального режиму оподаткування доходів.

Нагадаємо, щоб унеможливити використання спрощеної системи середнім бізнесом для мінімізації податкових платежів, в Україні можуть запровадити польську модель оподаткування ФОПів.

Раніше Фокус писав, що в Україні до фізичної особи, яка здійснювала підприємницьку діяльність без державної реєстрації, як ФОП, за порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) у контролюючих органах застосовується штраф у розмірі 340 гривень (п. 117.1 ст. 117 ПКУ).