Гроші для бюджету: хто і як фінансував Україну в жовтні

За словами народного депутата Ярослава Железняка, у жовтні зовнішні надходження до державного бюджету України не були масштабними.

За підсумками жовтня 2023 року доходи державного бюджету України склали 282,7 мільярда гривень. Ця сума складається як із внутрішніх, так і зовнішніх ресурсів. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його інформацією, у межах внутрішніх ресурсів до бюджету надійшло 180,2 мільярда гривень:

платежі з податкової склали: 51,4 мільярда гривень;

платежі з митниці — 48,3 мільярда гривень;

з військових облігацій — 80,5 мільярда гривень.

"Що стосується зовнішніх надходжень, то жовтень був не дуже активним періодом: 2,8 мільярда доларів (з них знову все це 1,6 мільярда доларів — ЄС, 1,2 мільярда — США)", — написав він.

До слова, за інформацією Міністерства фінансів України, найбільшими ресурсами в поточному році є:

макрофінансова допомога від Європейського Союзу — 16,2 мільярда доларів;

Облігації внутрішньої державної валютної позики (ОВДП) — 12,7 мільярда доларів;

гранти від Сполучених Штатів Америки — 10,9 мільярда доларів;

кошти від МВФ у рамках програми розширеного фінансування — 3,6 мільярда доларів;

пільгове фінансування від Канади — 1,8 мільярда доларів.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко раніше розповідав, що питання щодо міжнародної допомоги для України на 2024 рік залишається невирішеним. Але переговори не зупиняються.

"На наступний рік ми ведемо переговори з нашими партнерами, і я сподіваюся, що нам вдасться забезпечити фінансування всіх наших потреб", — сказав Марченко 24 серпня 2023 року. Сергій Марченко.

Тим часом президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оприлюднила рішення Євроради про виділення Україні 50 мільярдів євро. Ці гроші будуть надані нашій країні в рамках програми післявоєнного відновлення.