Гроші агресора для України: в ЄС придумали, як використовувати заморожені активи РФ

Поки що в Європейському Союзі відсутня правова база для того, щоб передати Україні всі заморожені активи Росії. Але зараз європейські партнери займаються реалізацією плану, який дозволить Києву отримати деякі кошти агресора.

У Європейському Союзі погодили план для використання заморожених активів РФ на користь України. Поки що це не означає, що кошти агресора будуть конфісковані й передані Києву. Європейські партнери зараз планують віддати нашій країні прибуток від російських фінансових інструментів у Європі. Про це повідомили в Міністерстві юстиції України.

Зазначається, що для того, щоб цей план став реальністю, Євросоюзу доведеться змінити законодавство. Юридичні пропозиції Єврокомісія планує озвучити вже в грудні 2023 року.

Як розповіла заступниця глави Мін'юсту Ірина Мудра, зараз західні партнери хочуть використати доходи, отримані із заморожених активів Росії. Ці доходи і планують передати Україні для відновлення. Зазначені активи зберігаються здебільшого у вигляді цінних паперів, що мають строки погашення та виплати доходів.

"Відповідно, ця ліквідність може бути використана і може працювати і приносити доходи. Ці доходи суттєво збільшуються і будуть дуже корисні нашій країні", — пояснила вона.

Виходить, що не йдеться саме про російські гроші, оскільки в ЄС хочуть використати так званий непередбачений дохід, який був би отриманий, якби не було санкцій проти Росії. Утім, як зазначила представниця Мін'юсту, Україна до останнього наполягатиме на тому, що нам віддали всі заморожені за кордоном російські активи.

"Європейську ініціативу, звісно, ми вітаємо, і Україна дуже вдячна за підтримку, однак важливо, щоб подібне рішення не затьмарило нашу головну мету — конфіскацію активів РФ і передачу їх для виплат компенсацій постраждалим від цієї неспровокованої та несправедливої війни", — підкреслила Ірина Мудра.

Активи Центробанку: скільки російських грошей заморозили українські партнери

На початку 2023 року агентство Bloomberg повідомляло, що загальна сума активів ЦБ Росії, заморожених у країнах ЄС і G7, становить 300 мільярдів євро. При цьому 200 мільярдів припадають на країни Євросоюзу.

Глава Мінфіну РФ заявляв, що через санкції Євросоюзу, США та інших країн Росія втратила доступ майже до половини золотовалютних резервів. У Києві вже багато разів просили партнерів віддати заморожені російські активи на відновлення України. У червні 2023 року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Єврокомісія активно працює над конфіскацією російських коштів. Головна проблема в тому, що європейські законодавчі норми дозволяють лише заморозити активи, тому в Брюсселі вивчають відповідну правову базу.

Водночас експерт з питань зовнішньої політики та безпеки Олександр Хара у вересні розповів Фокусу, що ЄС має погодитися на передачу заморожених активів РФ і знайти можливість реалізувати цю процедуру.

"Якщо після нашої перемоги в РФ залишиться той самий режим, інші недемократичні країни знатимуть, що не понесуть жодної фінансової відповідальності за військові конфлікти. Ми пам'ятаємо, що є Китай, який може в перспективі зважиться на бойові дії проти Тайваню. І якщо механізм із конфіскацією держкоштів і передання їх постраждалій стороні з'явиться, можна буде хоча б частково компенсувати втрати внаслідок можливої агресії", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Фокус детально розібрався в механізмі конфіскації російських активів на території України і як ці кошти спрямовують до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Також зазначимо, що в липні заступниця генерального прокурора США Ліза Монако розповіла, що країна заморозила активи російських олігархів та інших осіб на суму понад 1 мільярд доларів.