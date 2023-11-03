Росія купує зброю: хто має контролювати операції агресора та чому торгівля продовжується

Російська Федерація продовжує закуповувати необхідне обладнання та зброю для ведення агресії проти України, тоді як країни світу зобов’язані лише "бути пильними", про що йдеться в останньому звіті за результатами засідання Групи FATF.

На пленарному засіданні FATF у Парижі в жовтні було прийняте рішення залишити чинним призупинення членства РФ у організації. "FATF знову наголошує, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо поточних і нових ризиків від обходу заходів, вжитих проти Російської Федерації з метою захисту міжнародної фінансової системи", — йдеться у заяві FATF.

Експерти вважають, що заява про "будьте пильними" — це лише умовність.

"Усі транзакції з російською фінансовою системою мають підлягати підвищеному контролю та перевірці, а іноземним підприємцям, звісно, хочеться мінімізувати ризики у своїй діяльності і зменшити кількість можливих перевірок і питань, вже відомо, що багато товарів потрапляють до РФ не напряму, а через треті країни. Але наразі, поки РФ не в чорному списку FATF, робота з їх бізнесом все же залишається скоріше питанням моралі, ніж суворих заборон. Тобто банки просто можуть уважно розглядати російські платежі та запитувати додаткові документи, але не блокувати чи заморожувати кошти. Тому скоріше за все, мається на увазі відслідковування мети та ланцюжка прямування коштів, щоб операції не були спрямовані на фінансуванню тероризму, заборонених (підсанкційних) організацій та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення тощо", — розповів Фокусу Ігор Ясько, керуючий партнер ЮК Winner.

Тим часом, в Міністерстві фінансів України заявили, що FATF повинна забезпечувати виконання свого мандату ефективного та дієвого фінансового наглядового органу, а зволікання з діями не відповідає нічиїм інтересам, окрім Кремля та терористичних угруповань, які Росія спонсорує. "Лише за останні кілька місяців ми стали свідками відвертого визнання того, що Росія фінансувала ПВК "Вагнер" на суму 1 млрд доларів з державного бюджету, а також активізувала торгівлю зброєю та комерційні зв'язки з країнами, внесеними до чорного списку FATF — Іраном та Північною Кореєю. Росія також посилила спроби шантажу країн-членів FATF, щоб схилити їх на свій бік, порушуючи процеси, засновані на правилах FATF. Міністерство фінансів України та наші партнери продовжуватимуть закликати до подальших дій проти зростаючих ризиків для міжнародної фінансової безпеки з боку Росії та докладати зусиль для посилення реакції FATF на грубі порушення Кремлем стандартів організації. Закликаємо всіх суб'єктів посилити контроль за будь-якими транзакціями, пов'язаними з Росією, з огляду на зростаючі ризики, які вони становлять для міжнародної фінансової системи", — йдеться в пресрелізі міністерства.

Росія продовжує виготовляти зброю за допомогою імпорту необхідних компонентів Фото: Мiноборони РФ

Експерти кажуть: те, що Кремль досі здатен фінансувати закупівлю потрібних для війни проти України товарів, а РФ досі не внесена до чорного списку FATF (зараз у списку КНДР, Іран та М’янма) частково пов’язано з партнерськими відносинами країни-агресорки з деякими впливовими державами. "По санкціях проти Ірану та КНДР, наприклад, є міжнародний консенсус в санкційному режимі, а по Росії такого немає. І поки прихильниками збереження відносин з Росією виступають такі великі країни, як Китай, Туреччина і так далі, ситуація навряд чи поміняється. І через це виглядають примарними ці перспективи внесення Росії до чорного списку FATF, як спонсора тероризму, це мало вірогідно", — зазначив у розмові з Фокусом політолог Володимир Фесенко.

Вплинути на здатність РФ купувати зброю та компоненти до неї може рішення про внесення РФ до "чорного" списку організації FATF, кажуть експерти.

"Той ефект, який хоче домогтися Україна, можливий лише якщо FATF внесе РФ до чорного списку. Проведення розрахунків з іноземними компаніями для члена списку стає надто складним, у деяких випадках навіть неможливим. Якщо банк відслідковує платіж із країни з чорного списку, то він може заблокувати таку трансакцію, або заморозить гроші до зміни статусу країни. Якщо ж банк цього не зробить, то країна реєстрації банку може опинитися під наглядом міжнародних контролюючих органів або потрапити під санкційні заходи. Відповідно, якщо транзакцію блокують, то і обіг товарів у такому обсягу, як це відбувається зараз, стає неможливим", — пояснив Ігор Ясько.

Раніше Фокус писав, що, на думку голови НБУ Андрія Пишного, внесення РФ до "чорного" списку FATF ускладнить спроби Росії купувати високотехнологічні компоненти для виробництва зброї із залученням посередників для російських компаній.