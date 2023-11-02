Росія та FATF: чому в світі досі не помітили фінансування тероризму країною-агресором

На пленарному засіданні Групи розроблення фінансових заходів для боротьби з відмиванням грошей (FATF) у жовтні організація залишила чинним призупинення членства РФ, проте агресор не потрапив ані до "сірого", ані до "чорного" списку FATF. Це означає, що країни світу не бачать у Росії ознак відмивання коштів та фінансування тероризму.

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Російська Федерація попри масштабну агресію проти України лишається поза прискіпливою увагою FATF, серед завдань якої — розробку заходів, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Членство Росії у FATF безстроково призупинене, проте до інших заходів впливу на агресора поки справа не дійшла. "Призупинення членства РФ залишається чинним. Після заяв, опублікованих із березня 2022 року, FATF знову заявляє, що всі юрисдикції повинні проявляти пильність щодо поточних ризиків, пов'язаних з обходом заходів, ухвалених проти РФ з метою захисту міжнародної фінансової системи", — йдеться в опублікованому за результатами пленарного засідання в Парижі релізі організації. Що відбувається, які чинники впливають на те, щоб Росія лишалась поза прискіпливою увагою FATF, і чи може бути ухвалене рішення про внесення РФ до "чорного" списку?

Припинене членство FATF: який у Росії статус та чому попередження отримала Болгарія

Зараз статус Росії в організації FATF звучить як "безстроково припинене членство". Членство у Групі дозволяє державі відстежувати походження коштів під час здійснення платежів між країнами. Керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько пояснює: безстрокове призупинення членства у FATF не дає змогу відслідковувати походження коштів при здійсненні платежів між країнами, і зараз Росія позбавлена можливості брати участь у регулюванні грошових потоків, тобто не може перешкоджати певним транзакціям чи ініціювати детальну перевірку платежів інших країн.

"Серед мінусів – платежі РФ досі не можуть контролювати, впливаючи на її економіку", — каже експерт.

Росія та її фінансові потоки ніби і під наглядом міжнародних структур, але купувати зброю це Кремлю не заважає

Україна ж вже другий рік працює над тим, щоб РФ все ж потрапила до "чорного" списку організації. В Нацбанку впевнені, що зараз міжнародна фінансова система переповнена незаконними грошовими потоками російського походження більше, ніж будь-коли, адже Кремлю потрібні ресурси для своєї злочинної діяльності ‒ фінансування тероризму, закупівлі зброї та компонентів до неї. На думку голови НБУ Андрія Пишного, якщо виключити Росію з FATF та занести країну до "чорного списку", то це дозволить захистити глобальну фінансову систему від ризиків, які створює РФ, а також це суттєво підсилить позиції санкційного режиму "коаліції".

"Цей крок ускладнить спроби Росії купувати високотехнологічні компоненти для виробництва зброї із залученням посередників для російських компаній. Оскільки вимагатиме від фінансових установ застосування підвищених протоколів контролю за операціями, які можуть мати зв’язок з Росією", — зазначив Андрій Пишний.

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Експерти погоджуються: ефекту зменшення потоків російських грошей, спрямованих на закупівлю зброї та компонентів, можна було б досягти, якби РФ потрапила до "чорного" списку FATF.

Лише внесення РФ до "чорного" списку реально ускладнить для агресора міжнародні фінансові розрахунки

"Той ефект, який хоче домогтися Україна, можливий лише якщо FATF внесе РФ до чорного списку. Проведення розрахунків з іноземними компаніями для члена списку стає надто складним, у деяких випадках навіть неможливим. Якщо банк відслідковує платіж із країни з чорного списку, то він може заблокувати таку транзакцію, або заморозить гроші до зміни статусу країни. Якщо ж банк цього не зробить, то країна реєстрації банку може опинитися під наглядом міжнародних контролюючих органів або потрапити під санкційні заходи. Відповідно, якщо транзакцію блокують, то і обіг товарів у такому обсягу, як це відбувається зараз, стає неможливим. Крім цього, під пильну увагу повинні потрапити і сусіди РФ — Туреччина, Казахстан, Вірменія, Узбекистан тощо. Адже саме через них відбувається ввезення підсанкційних товарів", — зазначив у коментарі Фокусу Ігор Ясько.

Ефекту зменшення потоків російських грошей, спрямованих на закупівлю зброї та компонентів, можна було б досягти, якби РФ потрапила до "чорного" списку FATF

Цікаво, що на останньому пленарному засіданні FATF у Парижі до "сірого" списку організації потрапила Болгарія.

"Для Болгарії це означає, що FATF надіслала їй список рекомендацій, що уряд повинен змінити і покращити, щоб не наражати на небезпеку міжнародну фінсистему. Фактично, робота з такими країнами просто відбувається з підвищеною пильністю. Туди входять офшорні зони або держави, фінансові системи яких використовуються для роботи з підсанкційними країнами. Як і у випадку з призупиненням членства, банки мають провести додаткові процедури, щоб підтвердити чистоту операції, запросити додаткові документи, але частіше за все такі операції не блокуються. А країна зобов'язується виконати План дій для швидкого усунення виявлених стратегічних недоліків, щоб не потрапляти до чорного списку. Це взагалі не означає, що ця країна пов’язана з РФ, причини можуть бути різними", — коментує Ігор Ясько.

Впливові країни: хто захищає РФ від внесення до "чорного" списку FATF

Росія досі не в списку організації FATF, адже її фінансова система і так перебуває під певним контролем, кажуть експерти. Моніторити фінансові потоки таких країн на предмет підозрілих операцій – важлива задача для FATF. Проте очевидно, що для припинення масштабних закупівель зброї та компонентів Росією у різних країнах лише моніторингу явно недостатньо.

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"Є лояльні до Росії країни. Для України та наших близьких західноєвропейських союзників посилення обмежень на фінансову систему вітається. І ось тут FATF може діяти саме в лояльних до Росії країнах. На чому це позначиться: на більш пильному аналізі та перевірці платежів, запиті додаткових документів для платежу, що гарантують, що кошти легальні, що, звичайно, позначається на швидкості переказів", — коментує фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

На рішення FATF не включати РФ до "чорного" списку впливає як висока бюрократизація в організації, так і дії фінансової розвідки Заходу

З іншого боку, як би не слідкувала організація за транзакціями в РФ, все рівно лишається факт дії фінансової системи країни на фінансування агресії, фактично, терористичні дії, які наразі не кваліфікуються саме так Групою розроблення фінансових заходів для боротьби з відмиванням грошей. Експерти вважають, що на рішення FATF не включати РФ до "чорного" списку впливає як висока бюрократизація в організації, так і дії фінансової розвідки Заходу.

Якщо РФ зараз вивести за периметр FATF взагалі, то фінансова розвідка Заходу втратить можливість слідкувати за фінансовими потоками країни, кажуть експерти

"У росіян є діюча система боротьби з відмиванням грошей, зовсім інша справа, що ця система підпорядкована державі-терористу. FATF так побудована, що вона не вирішує, хто з держав-членів є терористом, тому поки всередині РФ формальна система боротьби з відмиванням не буде розвалена, реакція FATF буде номінальною", — каже Віталій Шапран, економіст, екс-член Ради НБУ. За його словами, другий аспект питання – це відносини між фінансовими розвідками Росії, країн BRICS та країн ЄС.

"Якщо РФ зараз вивести за периметр FATF взагалі, то навіть ті крихти розвідувальної інформації, які отримує ЄС від своїх партнерів, будуть зведені до нуля", — вважає експерт.

У "чорному" списку FATF зараз — Іран, Північна Корея та М'янма. РФ поки що лише у статусі безстроково припиненого членства у цій організації

Політолог Володимир Фесенко зазначив у розмові з Фокусом, що найбільше на рішення не включати РФ до "чорного" списку, де зараз лише три країни – Іран, КНДР і М’янма – впливають лояльні до Росії держави і той факт, що світ не готовий повністю розірвати відносини з Росією.

"Давайте брати до уваги, що значна частина країн світу підтримує стосунки з Росією. Торгівля продовжується, зокрема країнами Африки, Латинської Америки, Азії. Думаю, що у рішенні FATF враховано, що багато країн не хочуть сваритися з Росією. Отой інший світ, не західний, що ще (некоректно, на мою думку) називають Глобальним Півднем. А працівники якраз цієї організації FATF не хочуть відрізати Росію, тому що вони взаємодіють з нею в своїх різних процедурах. Думаю, що в першу чергу працює лобізм багатих країн світу, які не хочуть сваритися з Росією", — розмірковує Володимир Фесенко.

На рішення FATF мають вплив і багаті держави, які продовжують співпрацювати з РФ, серед яких - Китай Фото: azertag.az

Фесенко вважає, що поки прихильниками збереження стосунків з Росією виступають такі великі країни, як Китай, Туреччина та інші, ситуація зі статусом РФ у FATF навряд чи зміниться.

"Внесення РФ до "чорного" списку маловірогідне. Україна працює над цим, і аргументів все більше, але для того, щоб Росію зарахували в один ряд з Іраном, має статися щось жахливе, наприклад, використання Росією ядерної зброї", — зазначив експерт.

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Врешті, розмірковують співрозмовники Фокусу, потрапляння РФ до "чорного" списку у компанію з Іраном може відбутися лише за умов підтримки такого політичного рішення великою кількістю впливових у світі держав. Проте не слід забувати і про потребу продовження активного лобіювання цього рішення представниками влади України.

Робота української влади з партнерами - вкрай важлива частина процесу на шляху до внесення РФ до "чорного" списку FATF, кажуть експерти Фото: Офіс президента

"Це залежить від активності роботи наших представників у міжнародному колі. Міжнародна спільнота все робить дуже повільно, до того ж, РФ вдається до шантажу членів FATF-своїх партнерів, щоб блокувати такі рішення. Крім того, мають вагу побоювання щодо можливої відповіді країни на посилення тиску на неї, у таких організаціях дуже бояться перетиснути. І наразі відповіді скоріш нагадують "ми зробили все, що могли, РФ досі відсторонена, на цьому все", — зауважив Ігор Ясько.