Стаж чи зарплата: що більше впливає на розмір пенсії

Працюючим пенсіонерам що два роки перераховують виплату. Однак сам факт продовження трудової діяльності не завжди позначається на розмірі пенсії.

Перерахунок виплат працюючим пенсіонерам в Україні проводиться не раніше, ніж через два роки після попереднього перерахунку чи призначення, з урахуванням збільшеного страхового стажу. Про це пише Фокус у новій статті "Солідний стаж не врятує: чому працюючі пенсіонери в Україні отримують мало і як це змінити".

Найпоширенішими підставами для перерахунку всіх пенсій в Україні є:

отримання більшої заробітної плати , ніж та, яку врахували під час призначення пенсії за віком або інвалідністю, протягом щонайменше двох років;

, ніж та, яку врахували під час призначення пенсії за віком або інвалідністю, протягом щонайменше двох років; набуття додаткового трудового стажу у разі, якщо людина вийшла на пенсію з неповним стажем і продовжила працювати. Якщо вона набуває стаж, достатній для призначення повної пенсії, то перерахунок можна провести одразу. На загальних підставах перерахувати пенсію з урахуванням нового стажу дозволяється не частіше, ніж кожні два роки;

у разі, якщо людина вийшла на пенсію з неповним стажем і продовжила працювати. Якщо вона набуває стаж, достатній для призначення повної пенсії, то перерахунок можна провести одразу. На загальних підставах перерахувати пенсію з урахуванням нового стажу дозволяється не частіше, ніж кожні два роки; зростання прожиткового мінімуму. Для пенсіонерів, які не працюють, перерахунок проводять автоматично з дня, коли встановлено розмір нового прожиткового мінімуму, а для працюючих — з дня звільнення.

Як пояснив Фокусу Андрій Шабельніков, керуючий партнер АО "EvrikaLaw", порядок проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам визначено ч. 4 статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та постановою правління Пенсійного фонду України від 18.05.2018 № 10-1.

Перерахунок виплат працюючим пенсіонерам відбувається не частіше, ніж раз на два роки Фото: pexels.com

"Для перерахунку пенсій, призначених до набрання чинності цим Законом, враховується заробітна плата (дохід), з якої було раніше обчислено пенсію, за документами, наявними в пенсійній справі, або за вибором пенсіонера — заробітна плата (дохід) за період, передбачений абзацом першим частини першої статті 40 цього Закону, тобто для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. При цьому заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається відповідно до частини другої статті 40 цього Закону із застосуванням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України за 2002 рік", — сказав він.

Розмір зарплати чи стаж: що має більше значення при перерахунку пенсії

Розмір підвищення пенсії після перерахунку індивідуальний. Він залежить від того, який страховий стаж має людина та який заробіток одержувала.

"Перерахунок вже призначеної пенсії проводиться із заробітної плати, з якої обчислена пенсія, але якщо отримана заробітна плата знижує коефіцієнт заробітної плати, яка береться для обчислення пенсії, то застосовується той показник, з яким особа виходила на пенсію. Тому тут визначальним моментом є розмір заробітної плати, яку отримує пенсіонер", — пояснила Фокусу Олена Воронкова, адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича.

Продовження трудової діяльності після призначення пенсії тільки тоді позначається на розмірі виплати, коли отримувана офіційна зарплата перевищує середню по країні

За її словами, коефіцієнт страхового стажу мало впливає на підвищення пенсії — за один рік роботи він "додає" близько однієї сотої відсотку. "Таким чином, здійснення особою трудової діяльності після призначення пенсії суттєво вплине на збільшення розміру останньої тільки у тому випадку, якщо особа за цей період отримує офіційно заробітну плату понад середні показники по країні", — наголосила Олена Воронкова.

Жінки, які вийшли на заслужений відпочинок, можуть отримати доплату на стаж, якщо він перевищує 30 років Фото: pexels.com

Пенсіонери, які мають солідний трудовий стаж, можуть розраховувати на надбавку. Доплата виплачується чоловікам, які мають понад 35 років страхового стажу та жінкам з більш, ніж 30 років. Однак фактично доплата несуттєва.

"Для обчислення доплати береться 1 відсоток від пенсії, і то не реальної, яку отримує пенсіонер, а мінімальної у році, у якому така особа вийшла на пенсію", — сказала Воронкова й додала, що фактично розмір такої доплати подекуди становить 40-50 грн.

Нагадаємо, вийти на пенсію за віком в Україні можна після досягнення 60 років як для чоловіків, так і для жінок. У 2024 році для цього необхідно мати щонайменше 31 рік трудового стажу. Кількість років необхідного стажу постійно росте.

Також Фокус писав, що більшості українцям у листопаді пенсії не підніматимуть. Виняток складають ті пенсіонери, яким у жовтні виповниться 70, 75 чи 80 років.